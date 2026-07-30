Dos operativos contra el contrabando en Maldonado terminaron con una incautación de casi $ 3.000.000

Dos operativos llevados adelante en rutas nacionales terminaron con la incautación de mercadería en infracción aduanera y los vehículos utilizados para su transporte, según informó Aduanas.

El primer operativo tuvo lugar durante la tarde del pasado 27 de julio. Los funcionarios realizaban un procedimiento de control sobre la ruta 39 cuando, a la altura del Camino de los Ceibos, detuvieron un vehículo que parecía transportar mercadería en presunta infracción aduanera.

Cigarrillos incautados por Aduanas. Foto: Aduanas.

Dentro del automóvil los agentes encontraron 170.000 cigarrillos de origen paraguayo, que habían sido ingresados al país en infracción a la normativa aduanera. La conductora del vehículo fue emplazada por disposición de la Fiscalía Letrada de 4° Turno de Maldonado y se incautó tanto la mercadería como el auto, que totalizaban valor comercial de $ 2.000.000.

Luego, durante la noche del mismo día, los funcionarios intentaron detener una camioneta que circulaba en dirección a Montevideo que, de acuerdo a investigaciones previas, podría estar transportando mercadería en infracción aduanera.

Mercadería incautada por Aduanas. Foto: Aduanas.

Los funcionarios aduaneros le indicaron al conductor que frenara, pero este ignoró las señales, y se inició una persecución controlada que culminó en el kilómetro 133. La camioneta abandonó la calzada y terminó en un campo lindero, donde quedó trancada en una zanja.

El conductor logró fugarse a pie a través del campo y todavía no fue localizado. En su vehículo llevaba mercadería en infracción aduanera, que fue incautada, al igual que su camioneta.

La valoración comercial de lo incautado en este segundo operativo asciende a casi $ 1.000.000, según Aduanas. Entre los dos operativos, se logró incautar casi 3.000.000 entre mercadería y vehículos.