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Aduanas alertó por estafadores que se hacen pasar por funcionarios y ofrecen mercadería "incautada"

El organismo recordó que no comercializa directamente artículos retenidos por infracciones aduaneras, sino que se deshace de ellos mediante remates públicos dispuestos por la Justicia.

El País
El País
07/09/2026, 19:45
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Perfumes incautados por Aduanas.
Perfumes incautados por Aduanas.
Foto: Aduanas.

La Dirección Nacional de Aduanas emitió este lunes una advertencia a la población, alertando sobre personas que se hacen pasar por funcionarios del organismo para estafar con la supuesta venta de mercadería “incautada por infracción aduanera”.

Además de la venta de estos artículos, también se detectaron falsos ofrecimientos de donaciones a distintas instituciones y organizaciones sin fines de lucro.

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En ese sentido, Aduanas exhortó a no responder a contactos de estas características y radicar la denuncia a la Policía o Fiscalía.

En especial, recomendó desconfiar de mensajes de números telefónicos desconocidos, y verificar ante cualquier duda con la institución a la que se aluda. En ningún caso, advirtió, se debe proporcionar información personal o bancaria, ni enviar fotografías o copias de documentos.

Aduanas también recordó que no comercializa directamente mercadería incautada por infracciones aduaneras, sino que se deshace de los artículos mediante remates públicos dispuestos por la Justicia.

Mercadería incautada por Aduanas.
Mercadería incautada por Aduanas.
Foto: Aduanas.
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