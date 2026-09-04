Aduanas incautó mercadería valuada en más de $ 1.500.000 en Rivera y apuntó contra la "competencia desleal"

La Dirección Nacional de Aduanas llevó adelante un operativo contra el contrabando en el municipio de Minas de Corrales, en el departamento de Rivera. Según explicó Aduanas a través de un comunicado, los contrabandistas generaban una "competencia desleal" al comercio formal establecido en la zona.

En el primer operativo se incautaron, entre otros productos, 15.040 cigarrillos, 126 litros de aceites lubricantes, 1.537 botellas de bebidas alcohólicas, 370 kilogramos de productos cárnicos y chacinados, 353 paquetes de tabaco, 372 bebidas energizantes y 12 garrafas de súper gas. La valoración primaria de lo incautado asciende a los $ 1.218.166.

Incautan mercadería de contrabando en Rivera. Foto: Aduanas.

Luego, en una segunda inspección, se incautaron 1.020 cigarrillos, 1.105 botellas de bebidas alcohólicas, 159 kilogramos de productos cárnicos y 90 botellas de bebidas energizantes. En este caso, lo incautado se estimó en $ 300.000. Ambos operativos ocurrieron dos comercios ubicados en Minas de Corrales.

Los productos de cárnicos y embutidos incautados quedaron en manos del personal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Embutidos y productos cárnicos incautados por Aduanas. Foto: Aduanas.

Policía detuvo a un camión que llevaba alimentos y bebidas de contrabando valuados en casi $ 8 millones

A finales de agosto el Ministerio del Interior informó de una incautación de mercadería de contrabando valuada en unos $ 8 millones y que incluía alimentos y bebidas.

El vehículo inspeccionado transportaba "una importante cantidad de alimentos y bebidas alcohólicas de diferentes tipos y marcas". Tanto la mercadería como el camión quedaron incautadas en el marco de la investigación, "a la espera de la intervención de personal de la Dirección Nacional de Aduana", que incluyó el camión en la valuación que realizó y que totalizó $ 8 millones.

El conductor fue detenido y conducido ante la Fiscalía Departamental de Pando de tercer turno. Ahora se espera poder determinar cuál era el origen de la mercadería, cuál era el destino y qué otras personas estarían involucradas.