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Aduanas incautó 2 millones de productos falsificados en el año y marcas piden medidas

Para abordar esta problemática, Montevideo fue sede del encuentro “Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias”, organizado por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando.

El País
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16/08/2026, 03:50
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Vista aerea de la zona portuaria de la ciudad de Montevideo
Vista aerea de la zona portuaria de la ciudad de Montevideo
Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

En lo que va del año, la Dirección Nacional de Aduanas ha concretado la incautación de cerca de dos millones de productos falsificados, en su mayoría mercadería en tránsito, solo en lo que va de 2026.

Para abordar esta problemática, Montevideo fue sede del encuentro “Propiedad Intelectual sin Fronteras: Acciones y Estrategias”, organizado por la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando (Calpyc). El evento reunió a representantes de Interpol, fiscalías, otros organismos públicos y empresas de Uruguay, Brasil y Paraguay. La finalidad fue coordinar estrategias transnacionales contra un fenómeno.

Según explicó, en el marco del evento, la abogada Virginia Cervieri -que suele representar a marcas en juicios por productos apócrifos-, los más falsificados en la actualidad son los perfumes y cosméticos, un crecimiento impulsado por su comercialización a través de las redes sociales.

Asimismo, eventos de gran convocatoria, como el Mundial de Fútbol, han provocado un aumento notable en el decomiso de camisetas deportivas, calzado, lentes y pelotas. La experta también lanzó una advertencia especial ante la proximidad de fechas comerciales, como el Día del Niño (que se celebra en la jornada de hoy), exhortando a los consumidores a extremar los cuidados al momento de adquirir juguetes que, muchas veces, no cumplen con los estándares básicos de seguridad.

En la previa del Día del Niño 2025 en Uruguay, alertan por riesgos para la salud de juguetes falsos

Virginia Cervieri, socia directora de Cervieri Monsuárez.jpg
Virginia Cervieri.
Foto: Leonardo Mainé

Más allá del impacto económico y los riesgos directos para la salud del consumidor -como reacciones alérgicas o peligros por piezas pequeñas en juguetes-, Interpol enfatizó que la falsificación es una pieza clave de un engranaje criminal mayor.

Diego Navarrete, oficial regional especializado de Interpol para América del Sur, fue tajante al señalar que este delito suele ser la fachada de organizaciones dedicadas a la trata de personas, el trabajo forzado y también el lavado de dinero.

“Las estadísticas muestran que el contrabando de bienes falsificados genera más dinero que el tráfico de drogas y, sin embargo, tiene penas más bajas en casi todos los países del mundo”, subrayó Navarrete. Esta combinación de alta rentabilidad y sanciones leves vuelve a la falsificación una actividad atractiva para las redes criminales internacionales.

Uno de los ejes centrales del debate fue la necesidad de agilizar la cooperación entre el sector público y los titulares de marcas. “Si la Aduana encuentra un contenedor lleno de productos falsificados y la marca no denuncia, no puede actuar de oficio”, recordó Cervieri.

Argentina, Uruguay y Paraguay deben coordinar en temas falsificación por conexiones con lavado y narcotráfico

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