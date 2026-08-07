Funcionario de la Guardia Republicana fue atrapado con más de $ 300.000 en perfumes de contrabando

Un funcionario de la Guardia Republicana fue detenido por personal de la Dirección Nacional de Aduanas luego de que que lo encontraran con una carga de 77 perfumes de contrabando, cuyo valor supera los $ 300.000.

De acuerdo a la información policial, el operativo tuvo lugar durante la noche del jueves, cerca de las 23:45 horas. El Departamento de Vigilancia Regional Norte detuvo a un ómnibus de pasajeros que viajaba de Rivera a Montevideo sobre la ruta 5, a la altura del kilómetro 426.

Perfumes incautados por Aduanas. Foto: Aduanas.

Luego de inspeccionar la bodega del ómnibus revisaron un bolso y una valija que contenían perfumes de free shop. En el equipaje, que pertenecía a un policía de la Guardia Republicana, habían 77 perfumes, que fueron incautados con una valoración primaria de $ 322.065.

El funcionario fue emplazado con pase a Fiscalía. El caso sigue siendo investigado por las autoridades competentes.

Ómnibus de la empresa Turil en el que fue detenido funcionario de la Republicana por llevar narcotráfico. Foto: Aduanas.

Policía incautó un mono tití y cinco caballos tras una serie de operativos en distintos puntos de Montevideo

En el marco de un operativo policial de la Brigada Antidrogas de Montevideo, que implicó ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital, fue incautado este miércoles un mono enjaulado de la especie “tití”.

Se trata del segundo en dos semanas, tras el mono “capuchino” hallado en el barrio Peñarol.

Según informó la jefatura, la “Operación Ibiza” se concretó luego de tres meses de investigación a una organización criminal dedicada al microtráfico de drogas en los barrios Cerro, Conciliación y Casabó, pudiéndose identificar al clan familiar “Los Garrel”.

Caballos incautados este miércoles por la Policía de Montevideo. Foto: Jefatura Policial de Montevideo

Tras orden de la Justicia se procedió con los allanamientos, que terminaron en la detención de ocho personas y la desarticulación de la banda.

Además del mono se confiscaron varios estupefacientes, nueve teléfonos celulares, dos armas de fuego, varias municiones y un vehículo marca Geely, entre otros objetos.