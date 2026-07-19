Guardia Republicana respondió a las acusaciones de Rentistas tras incidentes: "deben asumir las consecuencias"

La Unión de Policías Guardia Republicana respondió con un comunicado a las acusaciones que realizó el Club Atlético Rentistas a través de sus redes sociales. En incidentes posteriores al clásico frente a Cerrito, el jugador del Bicho Colorado, Jean Martínez, habría sido golpeado en el rostro por un efectivo policial, cuya imagen fue compartida por el conjunto que ofició como local a modo de denuncia.

Este domingo, sin embargo, el sindicato del organismo policial publicó su propio comunicado en el que responde a las acusaciones. "De acuerdo a la información con la que disponemos, el personal policial actuó conforme a derecho y dentro del marco legal vigente", señalan. "Asimismo, existirían registros audiovisuales, incluyendo cámaras corporales y otros sistemas de filmación policial, que documentan el desarrollo de los hechos", agregan.

Por otra parte, la publicación señala: "Entendemos que toda persona que haya agredido al personal policial o haya obstaculizado su accionar debe asumir las consecuencias de sus actos". Respecto de la publicaciones de imágenes con el objetivo de identificar al efectivo policial que compartió Rentistas en sus redes sociales, el sindicato expresa: "Repudiamos firmemente la difusión y viralización de imágenes de un funcionario policial, exponiéndolo a amenazas, agravios y todo tipo de ataques a través de redes sociales".

Asimismo, entienden que quienes "ocupan cargos de responsabilidad institucional o dirigencial en el ámbito deportivo deben actuar con la máxima prudencia y responsabilidad en sus declaraciones públicas, evitando manifestaciones que puedan agravar los conflictos, fomentar la hostilidad o incentivar conductas violentas contra el personal policial".

Uno de los principales voceros por parte del Bicho Colorado fue Santiago Castro, director deportivo del club que en la mañana de este domingo en entrevista con Punto Penal señaló: “La madre de Jean Martínez estuvo toda la semana internada. Jugó un gran partido, siempre estuvo a disposición del club y no se merecía este final lamentable por culpa de la policía”. También señaló: “Le pedimos la identificación al policía que agredió brutalmente a Jean Martínez y se negó a identificarse. Únicamente tenemos el nombre del jefe del operativo", dijo.

"Entendemos que hasta que no existan sanciones ejemplarizantes para quienes agreden al personal policial, obstaculizan su accionar o promueven hechos de violencia, estas situaciones continuarán repitiéndose. Lamentablemente, se está comenzando a normalizar el atentado contra la Policía, algo que como sociedad no podemos permitir", señalan y piden al Ministerio del Interior que adopte medidas firmes respecto de los incidentes registrados.

Para finalizar el comunicado, la Unión de Policías Guardia Republicana concluye que "La violencia nunca puede ser el camino" y que "respetar los derechos laborales y la integridad del personal policial es una obligación que no admite más postergaciones".