Cerro Largo, Plaza y Paysandú fueron los más perjudicados por el paro en el fútbol uruguayo: sus comunicados

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) decretó este sábado por la noche un paro en la actividad del fútbol uruguayo "como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputados entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad en un compañero". Sus consecuencias afectaron un poco más a algunos equipos y estos, Cerro Largo, Plaza Colonia y Paysandú, hicieron sus descargos en distintos comunicados.

El sábado por la tarde, por la undécima fecha de la fase regular de la Segunda División, Rentistas recibió en su complejo a Cerrito, el partido terminó sin goles, pero hubo serios incidentes una vez finalizado el encuentro. El clásico tuvo una jugada polémica, un gol que le anularon al Bicho colorado y que dejó el ambiente un poco caldeado.

Una vez finalizado el partido se registraron algunos incidentes. El ómnibus de Rentistas terminó con el parabrisas astillado tras recibir el impacto de una piedra, también algunos autos particulares y le rompieron la luneta trasera a una camioneta.

Pero hubo más y Rentistas lo denunció en un comunicado. En primer lugar denunció la actuación del equipo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez y manifestó que su actuación fue “tendenciosa y parcial”. En segundo lugar, el Bicho Colorado también confirmó que iniciará acciones penales y administrativas contra los responsables del operativo policial ya que denunciaron que su futbolista Jean Martínez fue agredido físicamente por uno de los efectivos.

El comunicado de la Mutual también resaltó las “lesiones de gravedad a un compañero” y por eso decidió “decretar el cese de actividades hasta tanto existan garantías efectivas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad”, expresaron. Pero a tres equipos el paro no los encontró bien parados.

Los comunicados de Cerro Largo, Plaza y Paysandú: los más afectados por el paro

Cerro Largo, Plaza Colonia y Paysandú ya habían emprendido sus viajes cuando la Mutal decretó el paro. Los sanduceros ya estaban en Montevideo para enfrentar a Colón este domingo, los Patablancas ya estaban en Tacuarembó para jugar en el Goyenola y lo mismo le ocurrió al arachán que ya había llegado a Montevideo para jugar frente a Central Español.

“Esto implica además una nueva suma de kilómetros para nuestro plantel, que ya concentraba a la espera del partido de mañana”, escribió Cerro Largo en su comunicado.

📣 Comunicamos la suspensión del encuentro que nuestro club debía disputar ante Central Español, debido al cese de actividades decretado por la MUFP.



Esto implica además una nueva suma de kilómetros para nuestro plantel, que ya concentraba a la espera del partido de mañana. pic.twitter.com/19Qo1dFt6l — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) July 19, 2026

“La noticia fue comunicada cuando nuestro plantel ya se encontraba en Montevideo, luego de afrontar el esfuerzo y sacrificio que implica cada traslado desde el interior del país”, manifestaron desde Paysandú FC.

COMUNICADO



El encuentro ante Colón ha sido suspendido debido al cese de actividades de la MUFP.

La noticia fue comunicada cuando nuestro plantel ya se encontraba en Montevideo, luego de afrontar el esfuerzo y sacrificio que implica cada traslado desde el interior del país. — Paysandú Futbol Club Oficial (@paysandufc_of) July 19, 2026

Plaza Colonia también se expresó. “Entendemos que es una medida adoptada de forma unilateral, sin consultar a los propios futbolistas representados, no contribuye a resolver el problema y termina perjudicando a jugadores, clubes e hinchas”, dice parte del comunicado del Patablanca.