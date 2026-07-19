AUDAF rechazó las afirmaciones de “extrema gravedad” de Rentistas y respaldó a los árbitros implicados

Toda la actividad del fútbol uruguayo programada para este domingo y el lunes quedó suspendida después de los incidentes en el partido por la Segunda División Profesional entre los equipos de Rentistas y Cerrito en el complejo de los Bichos Colorados. El equipo local emitió un comunicado en el que apunto, entre otros, a los árbitros Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez y la Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) salió a respaldarlos.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) decretó este sábado por la noche un paro en la actividad del fútbol uruguayo "como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputados entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad en un compañero”.

Anteriormente, el Bicho Colorado había emitido un comunicado en el que, además de denunciar un golpe a uno de sus futbolistas por parte de efectivos policiales, confirmó que presentará una denuncia contra el equipo arbitral del partido. “Se iniciarán las acciones correspondientes ante las autoridades competentes debido a n arbitrajes manifiestamente tendencioso y parcial de Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez, cuyo desempeño perjudicó deliberadamente a nuestra institución e influyó de manera directa en el desarrollo del juego”, escribieron desde Rentistas.

Este domingo por la tarde, desde AUDAF se hicieron eco del comunicado del Bicho Colorado rechazando las afirmaciones del club y respaldando a los árbitros implicados, cuyos nombre y fotos circularon en las redes sociales. “Manifestamos nuestro absoluto respaldo a nuestros compañeros y a los demás integrantes del equipo arbitral, quienes desempeñaron sus funciones con profesionalismo, independencia y estricto apego a las reglas de juego”, afirmaron.

Y agregaron que AUDAF “rechaza enfáticamente las expresiones contenidas en el comunicado emitido el día de ayer (sábado) por Rentistas SAD, en el cual se califica el arbitraje, así como las declaraciones realizadas en distintos medios de comunicación por representantes del club". Desde la gremial de los árbitros sostuvieron que las afirmaciones son de "extrema gravedad, carentes de todo sustento, que lesionan el honor, la trayectoria profesional y la credibilidad de los árbitros involucrados, además de afectar la institucionalidad del arbitraje uruguayo".

Comunicado de AUDAF respaldando a Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez tras su arbitraje en Rentistas vs. Cerrito. Foto: AUDAF

“La culpa va a ser de Rentistas porque le protestó a un árbitro, fuimos a disputar del partido, terminamos con un despojo arbitral, el bus roto, un jugador golpeado y vamos a tener que bancar que la responsabilidad sea nuestra”, expresó Santiago Castro, director de Rentistas, al programa Punto Penal de Canal 10.

Incidentes: qué sucedió en el partido entre Rentistas y Cerrito

El sábado por la tarde, por la undécima fecha de la fase regular de la Segunda División Profesioanl, Rentistas recibió en su complejo a Cerrito, el partido terminó sin goles, pero hubo serios incidentes una vez finalizado el encuentro. El clásico tuvo una jugada polémica, un gol que le anularon al Bicho Colorado y que dejó el ambiente un poco caldeado.

Una vez finalizado el partido se registraron algunos incidentes. El ómnibus de Rentistas terminó con el parabrisas astillado tras recibir el impacto de una piedra, también algunos autos particulares y le rompieron la luneta trasera a una camioneta.

Pero hubo más y Rentistas lo denunció en un comunicado. En primer lugar denunció la actuación del equipo arbitral encabezado por Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez y manifestó que su actuación fue “tendenciosa y parcial”. En segundo lugar, el Bicho Colorado también confirmó que iniciará acciones penales y administrativas contra los responsables del operativo policial ya que denunciaron que su futbolista Jean Martínez fue agredido físicamente por uno de los efectivos.

Horas más tarde la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales publicó otra misiva en la que confirmó la suspensión de la actividad. Resaltó las “lesiones de gravedad a un compañero” y por eso decidió “decretar el cese de actividades hasta tanto existan garantías efectivas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad”.