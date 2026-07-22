Hallazgo insólito en Peñarol: la Policía incautó armas y drogas, y encontró un mono capuchino en una casa
Los allanamientos terminaron con un saldo de siete personas detenidas; otras dos requeridas por la Justicia también fueron ubicadas. El animal fue trasladado al Parque Lecocq para su evaluación.
Una serie de operativos en distintos puntos del barrio Peñarol terminó con la incautación de drogas, joyas, armas, dinero y el rescate de una hembra de mono capuchino. Los allanamientos tuvieron lugar durante la tarde del martes, según informó el Ministerio del Interior.
El trabajo de la Policía estuvo enmarcado en tareas de inteligencia orientadas a desarticular puntos de venta de estupefacientes e identificar a sus responsables. En total, se detuvo a siete personas y se ubicaron a otras dos que estaban requeridas por la Justicia.
Durante el procedimiento se incautaron 2.117,54 gramos de sustancia vegetal, además de sustancia amarillenta distribuida en múltiples envoltorios, utensilios con restos de droga y una balanza de precisión.
También fueron incautadas dos armas de fuego, más de 100 cartuchos de distintos calibres, una camioneta, $ 47.710 uruguayos, US$ 6.540, diez celulares, dos drones, un DVR y varias joyas. Durante uno de los allanamientos se constató la presencia de un ejemplar hembra de mono capuchino, una especie silvestre no autóctona.
El animal quedó en manos del Ministerio de Ambiente para su evaluación; luego, se dispuso su traslado al Parque Lecocq, donde recibirá atención veterinaria y una evaluación de su estado de salud. Más adelante el mono será reubicado en el Parque Talice, en el departamento de Flores.
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