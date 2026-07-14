Incautación millonaria: realizan exámenes a miles de perfumes falsos retenidos en Puerto de Montevideo

La Dirección Nacional de Aduanas informó el lunes sobre la incautación de más de 66.000 perfumes falsos en el Puerto de Montevideo que se encontraban en un contenedor proveniente de China y que había llegado al país en un buque de Singapur. El valor de la mercancía incautada alcanza los US$ 4.200.000.

El hallazgo se dio tras un procedimiento de inspección que tuvo lugar el pasado 25 de junio por parte de funcionarios de la División de Control de Cargas del Programa de Control de Contenedores. Antes, en un perfilamiento realizado por el Departamento de Vigilancia Regional Sur y el Área de Tecnologías de la Información de Aduanas, se registró que la empresa consignataria "era nueva" y que hasta el momento no había realizado operaciones en el comercio exterior.

Contenedor donde se encontraban los perfumes. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

Al mismo tiempo, y según constató la Dirección General Impositiva (DGI), la empresa había sido inscripta en marzo de este año.

Las marcas afectadas y el bloqueo dispuesto por la Fiscalía

En el marco de la inspección de la mercancía, se encontraron un total de 769 cajas con perfumes que simulaban pertenecer a marcas. Algunas de estas eran Ralph Lauren, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Dior, Chanel, Hugo Boss, Calvin Klein y Lacoste, entre otras.

Perfumes que simulaban ser de la marca "Lacoste". Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

En tanto, la Fiscalía resolvió el bloqueo de los perfumes, ya que se encontraban en infracción de la Ley de Marcas. A su vez, se está a la espera de que estudios jurídicos que representan a las marcas realicen denuncias. En ese sentido, la abogada Virginia Cervieri, que representa a varias de las marcas de los perfumes falsificados, dijo a El País que tras la incautación "se tomaron muestras" de los productos, las cuales fueron enviadas a los representantes de las marcas, que "ya confirmaron" que se trata de falsificaciones.

"Lo que se hace es adulterar la marca, por lo que automaticamente son falsas", detalló Cervieri. Sostuvo que aún así, se mantiene "un protocolo", y se notifica a los representantes de la marca. Por otro lado, dijo que se están realizando exámenes de toxicidad para poder conocer "qué componentes tienen" los perfumes, ante la prevención de que contengan productos que sean nocivos para la salud.

Con respecto a la búsqueda de un responsable, la abogada explicó que ante una importación —como lo es este caso— ya "hay alguien en Uruguay que lo estaba esperando, y esa persona es el responsable de haber encargado ese producto y de traerlo para comercializar", detalló.

Aduanas alerta por lesiones ante uso de perfumes falsos

Según detallaron desde Aduanas los perfumes de origen árabe tienen la particularidad de que se venden en cajas que contienen en logo impreso de su marca. "En algunos casos, aparece un holograma en el empaque y la marca labrada en su base. Ninguna de estas condiciones se encontraba en los perfumes encontrados", detallaron desde el organismo.

Al mismo tiempo, subrayaron que la mercadería no provenía de los Emiratos Árabes Unidos, pese que en algunos casos, el empaquetado era similiar a los de las marcas originales.

"La comercialización de productos falsificados en el sector de la perfumería, constituye una amenaza sanitaria significativa. Estas réplicas carecen de estándares de calidad y suelen contener sustancias nocivas que derivan en lesiones corporales y problemas respiratorios", destacaron desde Aduanas en un comunicado.