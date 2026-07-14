La Intendencia de Colonia sumarió a funcionario condenado por intentar contrabandear 36 teléfonos celulares
El hombre fue detenido en el Puerto Comercial de Colonia cuando se disponía a embarcar hacia Buenos Aires con los dispositivos pegados al cuerpo bajo la ropa.
La Intendencia de Colonia sumarió a un funcionario de carrera de la Dirección de Jurídica que fue condenado por intentar contrabandear 36 teléfonos iPhone hacia Buenos Aires.
El gobierno departamental confirmó a El País la apertura del sumario administrativo, lo que incluye la separación inmediata de su cargo.
El hombre fue detenido en el Puerto Comercial de Colonia cuando intentaba embarcar con los dispositivos pegados al cuerpo bajo la ropa. Al verse descubierto por los controles aduaneros, el funcionario huyó del área de preembarque, pero fue perseguido y reducido por efectivos de Prefectura en el estacionamiento de la terminal.
Tras el hecho, la Justicia lo condenó a 12 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba. La pena incluye arresto domiciliario nocturno durante los primeros dos meses, un mes de trabajo comunitario y el cierre de fronteras.
Además, se realizaron dos allanamientos en una vivienda de Colonia del Sacramento, donde la Dirección Nacional de Aduanas valuó la mercadería incautada en más de $ 2.600.000 (aproximadamente US$ 64.625).
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