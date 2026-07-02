Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión por integrar una banda que robaba casas: qué pasará ahora

Morena Rial, una de las hijas del periodista y conductor Jorge Rial, fue condenada a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos en casas de Villa Adelina, en San Isidro, y de Castelar, en Morón (Argentina).

Así lo resolvió la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, al homologar el acuerdo de juicio abreviado que habían firmado en marzo último Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación, y la defensa de Rial, de 27 años.

Tras el dictado de la condena, la defensa de Rial solicitó la excarcelación “en términos de la libertad condicional”, informaron fuentes judiciales. La sentencia tiene 40 fojas. Antes de resolver sobre la libertad condicional, la magistrada ordenó un peritaje psicológico y después corrió vista al fiscal Ferrari para que dictamine sobre la solicitud hecha por la defensa.

La joven mediática goza del beneficio del arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica y está sujeta a una prohibición de acceso a redes sociales. Marcelo D’Ángelo, abogado defensor de Rial, presentó ayer el recurso de casación sobre la sentencia de la jueza Coelho. Los cómplices no apelaron y, para ellos, el fallo ya quedó firme.

En diciembre pasado, el fiscal Ferrari había presentado el requerimiento de elevación a juicio de la causa que tiene a Rial, acusada del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción.

Tres casos se les adjudican a la joven y al resto de la banda, integrada además por Lautaro Ledesma y Alan Fernández. Una cuarta sospechosa, Luna González, está prófuga.

“La evidencia colectada permite sospechar, con el grado de provisoriedad que requiere esta instancia, que los imputados y detenidos han participado activamente en los hechos que se investigan”, sostuvo el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari en el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty.

Morena Rial. Foto: Captura

Rial había sido detenida por un robo ocurrido el 18 de enero de 2025 cerca de las 22.00 en una casa situada de Villa Adelina. El inmueble estaba vacío: sus propietarios estaban de vacaciones en Pinamar, el balneario argentino.

Tras el robo, el auto conducido por Rial fue filmado en una estación de servicio situada en la avenida Fondo de la Legua y El Indio, en Villa Adelina. En los baños de ese establecimiento, la joven se cruzó con una mujer policía que revistaba en el Comando de Patrullas de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La uniformada la reconoció y le dijo: “Vos sos More”. La influencer le respondió: “Ah, sí, amor”. Cuando volvió al patrullero, la testigo le dijo a su compañero que había visto a “una famosa”.

Pocos minutos después, la uniformada y su compañero fueron desplazados por el Comando Radioeléctrico hasta una casa en Villa Adelina, porque se había activado una alarma. Era la casa en la que, según la Justicia argentina, cometió el robo la banda que integra Morena Rial.

La hija de Jorge Rial también fue imputada por un robo ocurrido en Castelar en enero, de donde la banda huyó con un botín de 32 mil dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares marca Apple y diez perfumes de origen árabe, entre objetos de valor.

En una ampliación de su declaración indagatoria, Rial negó su participación en el robo ocurrido en Castelar, pero sí contó lo sucedido en Villa Adelina, aunque sostuvo que los jóvenes que habían irrumpido en la propiedad de San Isidro le habían asegurado que no habían “encontrado nada”.

También contó que al día siguiente uno de los integrantes de la banda le dijo que necesitaba a alguien que manejara porque tenían “marcada” una casa para ir a robar en Martínez, San Isidro. “Me dijo textualmente: ‘Tengo una casa con dólares y brillo’, pero me negué a acompañarlos”, sostuvo Rial en su indagatoria.

Gabriel Nicola, La Nación/GDA