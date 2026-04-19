Incautan tres fusiles, US$ 30.000 y una camioneta vinculada a investigación narco en Canelones

La Policía incautó tres fusiles, US$ 30.000 en efectivo y una camioneta requerida en el marco de una investigación por narcotráfico, durante un operativo realizado en las inmediaciones del Parque Roosevelt, en Canelones, informó este domingo el Ministerio del Interior.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que venía trabajando en tareas de análisis e inteligencia dentro de la denominada investigación Nueva Era II.

Según informó la cartera, a partir de información obtenida por los investigadores se logró establecer que el vehículo requerido estaba circulando por la zona. Los equipos policiales concurrieron al lugar y lo ubicaron en un camino interno próximo al Parque Roosevelt.

La camioneta, una Volkswagen Tiguan, presentaba las matrículas en mal estado y se encontraba completamente bloqueada.

Al acceder al interior, los efectivos encontraron US$ 30.000 en efectivo y tres armas de fuego tipo fusil, todas carentes de numeración, junto con sus respectivos cargadores y municiones.

Entre los objetos incautados figuran un fusil Colt modelo AR-10 con 13 cartuchos calibre 7,62 x 51, además de otros dos fusiles negros, cuya marca y modelo aún están siendo determinados, con 25 cartuchos calibre .311 y 24 municiones calibre .223.

El Ministerio del Interior señaló que el procedimiento se enmarca en una investigación que ya había permitido la detención de Luis Fernando Fernández Albín y la imputación de los principales integrantes del grupo criminal.

La investigación continúa para determinar el origen del armamento y del dinero incautado, así como su eventual vínculo con otras maniobras delictivas.