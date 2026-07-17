Nueva estafa a comerciantes: fingen ser funcionarios y piden sobornos para evitar inspecciones bromatológicas

La Intendencia de Florida advirtió este jueves por una nueva modalidad de estafas que tiene como objetivo engañar a los comerciantes del departamento. Según señaló la comuna, los estafadores se hacen pasar por funcionarios de la dirección de Salud y Gestión Ambiental de la intendencia y piden un soborno para evitar una posible inspección bromatológica al comercio.

Desde el gobierno departamental recordaron que no se están haciendo intimaciones telefónicas y que los funcionarios de la comuna no solicitan depósitos en efectivo para evitarlas. "La única manera de intimar es mediante la presencia de inspectores debidamente identificados y con la documentación correspondiente", afirmaron desde la intendencia.

Además, pidieron que si un comerciante recibe una llamada con estas características, se comunique con la Policía para dejar constancia de la situación.

Incautación millonaria: realizan exámenes a miles de perfumes falsos retenidos en Puerto de Montevideo

La Dirección Nacional de Aduanas informó el lunes sobre la incautación de más de 66.000 perfumes falsos en el Puerto de Montevideo que se encontraban en un contenedor proveniente de China y que había llegado al país en un buque de Singapur. El valor de la mercancía incautada alcanza los US$ 4.200.000.

El hallazgo se dio tras un procedimiento de inspección que tuvo lugar el pasado 25 de junio por parte de funcionarios de la División de Control de Cargas del Programa de Control de Contenedores. Antes, en un perfilamiento realizado por el Departamento de Vigilancia Regional Sur y el Área de Tecnologías de la Información de Aduanas, se registró que la empresa consignataria "era nueva" y que hasta el momento no había realizado operaciones en el comercio exterior.

Al mismo tiempo, y según constató la Dirección General Impositiva (DGI), la empresa había sido inscripta en marzo de este año. En el marco de la inspección de la mercancía, se encontraron un total de 769 cajas con perfumes que simulaban pertenecer a marcas. Algunas de estas eran Ralph Lauren, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Dior, Chanel, Hugo Boss, Calvin Klein y Lacoste, entre otras.