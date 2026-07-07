Estafador se presentó como "asesor financiero" experto en criptomonedas y le robó más de $ 50.000 a una mujer

Una mujer de 64 años fue víctima de una estafa en el departamento de Río Negro, según informó la jefatura departamental a través de un comunicado. El estafador se presentó como asesor financiero a través de Whatsapp y le aseguró a la víctima que si invertía en criptomonedas iba a tener "buenas ganancias".

Luego, el hombre le envió un link a la mujer para que ingresara a una plataforma, donde le solicitaron sus datos y la redireccionaron a la aplicación del e-brou, desde donde los investigadores entienden que le hackearon la cuenta.

Horas más tarde, la víctima recibió un llamado donde le informaron que se habían realizado transferencias desde su cuenta del Banco República por un monto total de $ 52.000 pesos uruguayos, por lo que denunció la situación ante la Policía.

La Policía de Río Negro investiga el caso.

Patrullero de Policía Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

“Su multa sigue impaga”: el nuevo método de estafa que usa nombre similar a Sucive para capturar datos

Un nuevo mensaje fraudulento ha circulado en los últimos días a través de mensajes de texto (SMS). “Su multa por infracción de tránsito sigue impaga. Resuélvalo de inmediato para evitar sanciones adicionales acciones legales”, detalla el mensaje que dirige al enlace “suciever.cc/uy”.

No es la primera vez que delincuentes informáticos utilizan el nombre del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares ( Sucive ) para engañar a los usuarios con supuestos avisos de deudas o multas pendientes, incluyendo enlaces maliciosos diseñados para capturar datos personales y financieros.

Un hombre encapuchado usa un teléfono celular. Foto: Estefanía Leal

En abril, desde el Congreso de Intendentes aclararon que el organismo no utiliza la mensajería de texto para contactar a deudores ni para gestionar cobros. Esta modalidad de fraude busca aprovechar la preocupación de los conductores por mantener sus tributos al día, redirigiéndolos a sitios web falsos que simulan ser portales oficiales de pago.

Recomendaciones para evitar fraudes informáticos

Para evitar caer en estas estafas, se recomienda no hacer click en ningún enlace que provenga de remitentes desconocidos y bajo ningún concepto compartir datos personales, números de tarjeta o claves de seguridad.

La información oficial y la consulta de deudas real solo deben realizarse a través de los canales digitales verificados del Sucive o las páginas web de cada intendencia.

Ante cualquier duda persistente, la recomendación es acercarse a los centros de atención al contribuyente para verificar el estado de cuenta de forma segura y sin intermediarios digitales.