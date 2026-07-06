“Su multa sigue impaga”: el nuevo método de estafa que usa nombre similar a Sucive para capturar datos

Un nuevo mensaje fraudulento ha circulado en los últimos días a través de mensajes de texto (SMS). “Su multa por infracción de tránsito sigue impaga. Resuélvalo de inmediato para evitar sanciones adicionales acciones legales”, detalla el mensaje que dirige al enlace “suciever.cc/uy”.

No es la primera vez que delincuentes informáticos utilizan el nombre del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares ( Sucive ) para engañar a los usuarios con supuestos avisos de deudas o multas pendientes, incluyendo enlaces maliciosos diseñados para capturar datos personales y financieros.

En abril, desde el Congreso de Intendentes aclararon que el organismo no utiliza la mensajería de texto para contactar a deudores ni para gestionar cobros. Esta modalidad de fraude busca aprovechar la preocupación de los conductores por mantener sus tributos al día, redirigiéndolos a sitios web falsos que simulan ser portales oficiales de pago.

Alerta por estafa haciéndose pasar por Sucive Foto: Congreso de Intendentes

Cómo identificar los mensajes falsos del Sucive

Sucive no envía enlaces para consultar multas o deudas a través de SMS. Cualquier mensaje que incluya un link externo debe ser considerado sospechoso de inmediato.

El congreso de Intendentes enfatizó que la única vía para gestionar convenios por adeudos de patentes o multas de tránsito es la presencial. El interesado debe concurrir directamente a las intendencias correspondientes para regularizar su situación.

Mujer mira el celular mientras cocina. Foto: Freepik.

Recomendaciones para evitar fraudes informáticos

Para evitar caer en estas estafas, se recomienda no hacer click en ningún enlace que provenga de remitentes desconocidos y bajo ningún concepto compartir datos personales, números de tarjeta o claves de seguridad.

La información oficial y la consulta de deudas real solo deben realizarse a través de los canales digitales verificados del Sucive o las páginas web de cada intendencia.

Ante cualquier duda persistente, la recomendación es acercarse a los centros de atención al contribuyente para verificar el estado de cuenta de forma segura y sin intermediarios digitales.