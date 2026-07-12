Cayó la segunda implicada en una estafa telefónica por más de $560.000 y US$ 7.948 en Maldonado

La Justicia condenó a una mujer de 22 años por su participación en una estafa telefónica mediante la que un hombre perdió más de $567.000 y US$ 7.948 luego de ser engañado por personas que se hicieron pasar por operadores de una entidad bancaria en Maldonado.

La investigación fue llevada adelante por el Departamento de Estafas de la Jefatura de Policía de Maldonado y permitió identificar a dos presuntos responsables, un hombre de 33 años y una mujer de 22, ambos sin antecedentes penales.

La denuncia fue presentada el 7 de mayo. La víctima relató que recibió una llamada de supuestos funcionarios del banco con el que operaba habitualmente. Mediante engaños, los delincuentes lograron que realizara varias transferencias por 92.000 pesos y 7.948 dólares. Además, desde su cuenta se efectuaron 25 transacciones de 19.000 pesos cada una, lo que elevó el perjuicio económico a 567.000 pesos uruguayos, además de los dólares sustraídos.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

La Fiscalía Letrada de 3.º Turno solicitó la requisitoria de los sospechosos. El hombre fue detenido el 9 de junio en la ciudad de Paysandú, donde fue localizado durante un patrullaje policial. Posteriormente fue trasladado a Maldonado, donde la Justicia dispuso su formalización por un delito de estafa en calidad de coautor y le impuso como medida cautelar 90 días de arresto domiciliario total mientras continúa la investigación.

Las actuaciones continuaron y el 10 de julio la mujer se presentó en una dependencia policial de Montevideo para realizar un trámite administrativo. Allí los funcionarios constataron que tenía una requisitoria pendiente por esta causa, por lo que fue detenida y trasladada a Maldonado.

Finalmente, el 11 de julio, el Juzgado Letrado de 4.º Turno la condenó como coautora de un delito de estafa a 12 meses de prisión, pena que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba. Entre las condiciones impuestas deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante los primeros tres meses, presentarse semanalmente en una seccional policial, someterse al control de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA) y realizar servicios comunitarios durante diez meses.