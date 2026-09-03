Nuevo modo de estafa en Rocha: llaman haciéndose pasar por policías y abogados exigiendo "fianza"
La Policía recordó que los organismos oficiales nunca gestionan pagos por teléfono, y que la principal herramienta de los estafadores es generar urgencia, miedo o presión para actuar rápido.
La Jefatura de Policía de Rocha informó este jueves sobre una nueva modalidad de estafa por teléfono registrada en la zona de Castillos.
Según la alerta a la ciudadanía, explicaron que los delincuentes realizan dos llamadas sucesivas para obtener dinero.
En la primera comunicación, por teléfono fijo, se hacen pasar por policías y dicen que un familiar o conocido se encuentra detenido por haber protagonizado un siniestro de tránsito. Posteriormente piden un número de celular para que un supuesto abogado se comunique con la persona objetivo de la estafa.
Una vez tienen un número de celular, una persona realiza una segunda llamada fingiendo ser abogado. Exige el pago de una fianza o multa y amenaza con una supuesta pena de prisión, o pide información confidencial.
Recomendaciones de la Policía
Ante esta nueva modalidad, las autoridades policiales de Rocha recomiendan no realizar pagos ni transferencias "bajo ninguna circunstancia”. Tampoco brindar datos personales.
A su vez, aconsejan a quien reciba un llamado sobre la supuesta detención de un allegado, que se contacte directamente con la Policía para confirmarlo.
Recordaron que los organismos oficiales nunca gestionan pagos de fianzas por teléfono, y que la principal herramienta de los estafadores es generar urgencia, miedo o presión para actuar rápido. Tras un llamado de esas características, lo mejor es llamar al 911.
“Se recomienda difundir esta alerta, especialmente entre los adultos mayores, quienes suelen ser el público objetivo principal de este tipo de maniobras”, solicitaron.
El Ministerio del Interior también dispone de la herramienta “Verificá", a través del WhatsApp 098 111 911 o el mail verifica@minterior.gub.uy, para consultar sobre mensajes, publicaciones en redes o noticias sospechosas.
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