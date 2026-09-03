Incautaron más de 400 kilos de cocaína arrojados desde una avioneta en Artigas: se detuvo a cinco personas
"Estamos analizando qué tipo de sustancia es y la cantidad", señaló el ministro del Interior, Carlos Negro, que compareció este jueves en Comisión de Presupuesto del Senado.
El ministro del Interior, Carlos Negro, informó este jueves sobre la detención de tres personas y la incautación de una avioneta que arrojaba "una importante cantidad de droga" en el departamento de Artigas.
"Hace pocas horas, se detuvo en Artigas a tres personas y se incautó una avioneta que arrojó una importante cantidad de droga que estamos analizando qué tipo de sustancia es y la cantidad", dijo Negro en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).
El titular de Interior compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
Según explicaron a El País fuentes del caso, finalmente son cinco los detenidos y se incautaron 400 kilos de cocaína. Se deberá confirmar la droga a través de pruebas de campo que se le realizarán a la sustancia incautada.
La investigación la lleva adelante Fiscalía de primer turno de Artigas. También se incautaron vehículos, un arma y equipos de comunicación.
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