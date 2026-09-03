Mataron a una mujer de 34 años durante una presunta rapiña en Ciudad Vieja: el sospechoso ya fue detenido

Dos nuevos homicidios se registraron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Montevideo. Una mujer de 34 años fue víctima de una presunta rapiña en Ciudad Vieja y murió producto de puñaladas que le asestó el ladrón.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, "efectivos policiales que desarrollaban tareas operativas en Ciudad Vieja fueron enviados por el Centro de Comando Unificado a la intersección de Treinta y Tres y Buenos Aires por una rapiña en proceso".

Cuando llegaron encontraron a la mujer tendida en la vía pública, con una herida de arma blanca, y también ubicaron a un hombre que portaba un cuchillo y amenazaba a otra persona.

"Los policías le ordenaron que depusiera el arma y procedieron a detenerlo", indica el parte oficial con respecto al sospechoso, que tiene 30 años. También se incautó su cuchillo.

En cuanto a la mujer, fue trasladada en estado grave a un centro de salud de la zona, donde permaneció internada en el CTI pero en las últimas horas falleció, por lo que la rapiña pasó a investigarse como un homicidio.

Policía Científica en un operativo. Foto: Leonardo Mainé/El País

Segundo crimen en Montevideo: un joven de 25 años asesinado en el barrio Borro

Por otro lado, la Policía también investiga otro crimen ocurrido en Montevideo durante la madrugada de este jueves. "Una alerta del sistema ShotSpotter por detonaciones de arma de fuego permitió el rápido despliegue de personal policial que estaba en el Operativo Dominio en la zona de Senda 8 y Senda 21", indica el escrito.

Allí los policías encontraron a un hombre de 25 años tendido en la vía pública "con múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego". Un integrante de una emergencia médica constató su fallecimiento.

La Policía encontró vainas calibre 9 mm en la zona y en base a esta y otras pistas se busca esclarecer el crimen.