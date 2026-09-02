Clavijo contó la forma de proceder de la Policía y explicó gesto viral a hinchas de Peñarol: "No nos representa"

Alfredo Clavijo, encargado de la Jefatura de Policía de Montevideo, volvió a referirse a los incidentes al cierre del clásico en el Campeón del Siglo, luego de que los involucrados lograron cerrar una habitación de la tribuna Cataldi para convertirla en una "pieza ciega" donde guardaban banderas y pirotecnia (elementos prohibidos en las canchas) y utilizar muchas de ellas para arrojarlas hacia los efectivos policiales.

Tras las imágenes difundidas en donde se ve el enfrentamiento entre la parcialidad y la Policía, donde se ve a los hinchas lanzando fuegos artificiales, palos, rejas, entre otros objetos, el Comisario General explicó la reacción de las autoridades.

“No es que se incite a la represión, nosotros tenemos que intervenir, actuando en esa fase legal, si hay una agresión hacia nosotros o hacia un tercero. Primero fue porque los hinchas no querían esperar los 15 minutos para que se retiraran el plantel y dirigencia de Nacional, se comenzaron a lanzar objetos y generar hostilidad", expresó este miércoles en #Minuto1 (Carve Deportiva) y dijo que hasta ahora nadie se presentó denunciado lesiones. "Si nuestras intervenciones están ajustadas a derecho o no, los hace la Justicia por intermedio de la Fiscalía General de la Nación. Ahora hay funcionarios detenidos, entendemos por asuntos internos, por corrupción, funcionarios infieles, quien nos fiscaliza son ellos", explicó el Comisario General.

Clavijo también se pronunció sobre las dificultades para trabajar en el Campeón del Siglo: “La infraestructura no ayuda a la Policía. El estadio de Peñarol tiene un gran desafío en su exterior y es que no está cerrado. Hay visual desde adentro y desde afuera, ha pasado en el partido contra Corinthians, que los hinchas no querían esperar. Comienzan a patear una puerta, ingresan a la pieza, que había sido revisada y no había nada, hacen el boquete y utilizan lo que sacan de ahí: banderas y pirotecnia, que tienen huellas y ya hay personas indentificadas”.

La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

"El día jueves hicimos una inspección (en el CDS), estuvimos coordinando con la directiva y el propio presidente. Se encontró en algunos vestuarios una cantidad de merchandising y banderas no autorizadas que estaban guardadas allí".

"Les he dicho a los dirigentes que nos busquen y que confíen en nosotros"

“¿Hasta cuándo vamos con esto?", reflexionó Clavijo e hizo público que ha dado su apoyo a los dirigentes de los clubes: "Les he dicho a los dirigentes que nos busquen y que confíen en nosotros. Si tenemos que ponerles custodia a todas esas personas para lograr reivindicar esto, lo vamos a hacer. No son más fuertes que nosotros, es el mensaje de país que tenemos que darle a toda esa violencia y criminalidad en dónde esté. Estamos firmes y fuertes”.

Clavijo explicó que la imagen del ataúd no ingresó por las puertas de la Cataldi, sino que lo "sacaron de abajo de unas tribunas". "La Damiani tiene tres palcos, no estoy acusando, pero hay lugares allí, es propiedad privada, esto estaría gustado en una bolsa, no lo encontramos en su momento. A nosotros no nos consultan cuando hacen un nuevo estadio, se lo estamos pidiendo. Hay infraestructura que da espacios de oportunidad", dijo.

“Hay cinco personas detenidas por los disturbios en el clásico”, aseguró sobre los detenidos, entre los cuales estaba el individuo que agredió a una funcionaria con un cascote. Ante la consulta de si se identificó a la persona que lanzó la torta de fuegos artificiales explicó que es información reservada pero que se "está trabajando".

Sobre los gestos de un policía a la hinchada de Peñarol que se viralizaron tras el clásico, expresó: "No es menor, es un carro blindado de la Republicana, no nos representa y no es lo que queremos demostrar. Eso a veces empaña lo que muchos policías hicieron de manera sacrificada arriesgando su integridad física y a veces la vida. Habrá que tomar las medidas que nos corresponda", aseguró.

