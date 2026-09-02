Se dispararon alertas de ShotSpotter en Cerro Norte y con un dron se ubicó el cuerpo de un hombre asesinado

La Jefatura de Policía de Montevideo informó de un homicidio en Cerro Norte, un barrio en donde el gobierno está desplegando el programa Más Barrio con el objetivo de mejorar la convivencia y disminuir los índices de criminalidad con diversas acciones y obras. La víctima era un hombre de 30 años que poseía antecedentes penales.

Según el comunicado de la jefatura, el homicidio ocurrió en la madrugada de este miércoles en la zona de Santa Cruz de la Sierra y Bogotá. "Tras registrarse múltiples alertas del sistema ShotSpotter, compatibles con detonaciones de arma de fuego, se desplegó un dron policial que permitió ubicar a la víctima tendida en la vía pública", explicó.

"Personal policial concurrió de inmediato al lugar, constatando que la víctima se encontraba sin signos vitales y presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego", dice el escrito, que añade que "personal de emergencia médica móvil constató el fallecimiento".

Ahora el Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV y el Departamento de Homicidios, bajo el mando de la Fiscalía de Homicidios de tercer turno, investigan qué fue lo que sucedió, es decir, cuál fue el motivo del crimen y quién estuvo detrás.

En la escena se encontraron varias vainas calibre 9 milímetros y "otros elementos de interés para la investigación".

Policias del Grupo de Intervención de la Guardia Republicana en operativo policial. Foto: Leonardo Mainé

Una "guerrilla civil" quedó al descubierto tras la captura del líder de Los Colorados

Días atrás, la captura y el envío a prisión de Axel Joel Mattos, un joven de 25 años identificado como el líder de la banda criminal “Los Colorados”, dejó al descubierto una “guerrilla civil” en Cerro Norte entre ese grupo y Los Suárez.

Así lo dijo la fiscal de Flagrancia de duodécimo turno, Mirna Busich, el pasado jueves durante la audiencia en la que se imputó a Mattos. Durante la audiencia, Busich relató que entre el 15 y el 23 de agosto la Policía registró un incremento en la intensidad de las balaceras en Cerro Norte. Los disparos fueron detectados en el entorno de la casa de Mattos y su pareja, ya sea porque su grupo realizaba un ataque o porque intentaba repeler una ofensiva. A partir de esos indicios, y otras fuentes, la Policía localizó el domicilio de Mattos y lo detuvo en una serie de allanamientos realizados el martes.

Pero además esta investigación, sumada a otras por homicidios y venta de drogas, permitió identificar a los involucrados en los enfrentamientos diarios en Cerro Norte. En ese barrio, “la venta de sustancias es disputada por dos bandas: Los Colorados y Los Suárez”, relató la fiscal. La primera, liderada por Mattos, está integrada por unas nueve personas. La segunda, encabezada por Luis Alberto Suárez, cuenta con 11 personas en sus filas. “Algunos integrantes de ambas bandas están privados de libertad pero igualmente operan desde las cárceles”, detalló.

La fiscal agregó que un integrante de Los Colorados se separó por diferencias con otro miembro de la banda y se alió a Los Suárez. Este escindido, operaría en el Parque Cauceglia con una banda de 10 personas ya identificadas.

Según Busich, esta escisión ha hecho que los enfrentamientos entre Los Colorados y Los Suárez se hayan incrementado en los últimos meses, al punto de que es “una guerrilla civil que vulnera derechos de los vecinos”. Estos, dijo la fiscal, “temen salir a la calle, han tenido que abandonar trabajos y ver reducido el valor de su vivienda”. Incluso hay ambulancias que no entran al barrio producto del enfrentamiento, dijo la fiscal.

Un operativo policial en Cerro Norte con 20 allanamientos simultáneos fue el que permitió detener a Mattos y su pareja.

Mattos, poseedor de antecedentes penales, fue formalizado por un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, reiterados delitos de disparo de arma de fuego y acometimiento de arma apropiada, porte de arma de fuego con sus números identificatorios limados y un delito de lavado de activos, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Por este motivo se dispuso prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación.