La “guerrilla civil” en Cerro Norte que quedó al descubierto con la captura del líder de Los Colorados

La captura y el envío a prisión de Axel Joel Mattos, un joven de 25 años identificado como el líder de la banda criminal “Los Colorados”, dejó al descubierto una “guerrilla civil” en Cerro Norte entre ese grupo y Los Suárez.

Así lo dijo la fiscal de Flagrancia de decimosegundo turno, Mirna Busich, este jueves, durante la audiencia en la que se imputó a Mattos, a cuyo audio accedió El País.

El joven, poseedor de antecedentes penales, fue imputado por un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, reiterados delitos de disparo de arma de fuego y acometimiento de arma apropiada, porte de arma de fuego con sus números identificatorios limados y un delito de lavado de activos. Por este motivo se dispuso prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación. Su pareja fue imputada por un delito de asistencia al lavado de activos en calidad de autora y deberá pasar al menos cuatro meses en la cárcel.

Durante la audiencia, Busich relató que entre el 15 y el 23 de agosto la Policía registró un incremento en la intensidad de las balaceras en Cerro Norte. Los disparos fueron detectados en el entorno de la casa de Mattos y su pareja, ya sea porque su grupo realizaba un ataque o porque intentaba repeler una ofensiva. A partir de esos indicios, y otras fuentes, la Policía localizó el domicilio de Mattos y lo detuvo en una serie de allanamientos realizados el martes.

Este es el pasaje en Cerro Norte donde ocurrió la balacera en el que murió un bebé de 1 año el sábado 12 de octubre de 2024. Foto: Leonardo Mainé.

Pero además, esta investigación, sumada a otras por homicidios y venta de drogas, permitió identificar a los involucrados en los enfrentamientos diarios en Cerro Norte, dijo Busich.

En ese barrio, “la venta de sustancias es disputada por dos bandas: Los Colorados y Los Suárez”, relató la fiscal. La primera, liderada por Mattos, está integrada por unas nueve personas. La segunda, encabezada por Luis Alberto Suárez, cuenta con 11 personas en sus filas. “Algunos integrantes de ambas bandas están privados de libertad pero igualmente operan desde las cárceles”, detalló Busich.

La fiscal agregó que un integrante de Los Colorados se separó por diferencias con otro miembro de la banda y se alió a Los Suárez. Este escindido, operaría en el Parque Causeglia con una banda de 10 personas ya identificadas.

Según Busich, esta escisión ha hecho que los enfrentamientos entre Los Colorados y Los Suárez se hayan incrementado en los últimos meses, al punto de que es “una guerrilla civil que vulnera derechos de los vecinos”. Estos, dijo la fiscal, “temen salir a la calle, han tenido que abandonar trabajos y ver reducido el valor de su vivienda”. Incluso hay ambulancias que no entran al barrio producto del enfrentamiento, dijo la fiscal.

El número de armas en poder de las bandas de Cerro Norte ha ido en aumento, lo que llevó a Mattos a “recibir y distribuir armas para ganar poder, responder a sus contrarios y defender su territorio”, dijo. De hecho en la investigación se probó la existencia de 20 fincas “en las que se acopian, reciben, se distribuyen armas y se efectúan disparos”.

El enfrentamiento ha afectado al propio Mattos. En octubre de 2024 atacaron su casa y mataron a uno de sus hijos, un bebé de un año, e hirieron a su pareja. Meses más tarde, en febrero de 2025, Mattos y su pareja fueron atacados cuando iban en un auto con un niño de cinco años, sobrino, en Luis Alberto de Herrera casi la rambla, en el barrio Buceo. La mujer volvió a ser herida de bala y fue la segunda vez que estuvo al borde de la muerte, internada grave.

Patrullero de Policía en el barrio Cerro Norte Foto: Francisco Flores/El País

Cámaras

En la casa de Mattos y su pareja se encontró una pistola Glock que había sido robada a un particular desde el interior de un vehículo. El arma estaba modificada para tener más poder de fuego, al punto de que la ley prohibe su uso para civiles ,detalló la fiscal. Asimismo, los números identificatorios estaban limados.

Además se incautó la réplica de un subfusil AR-15, dos pistolas y un revólver. Asimismo se incautó una balanza, un cargador de handy y cámaras de seguridad con panel solar, “lo cual demuestra la logística utilizada para el despliegue de sus actividades”, dijo la fiscal. Por otro lado se ubicó las sumas de US$ 3.000 y $ 61.830, ocultos en una caja de madera en la cocina. También se encontró un auto marca Ford, propiedad de Mattos, en el que él y su familia fueron filmados transitando por la ciudad.

El joven declaró ser almacenero, mientras la pareja dijo que se dedicaba a hacer uñas y pestañas. Sin embargo, la investigación determinó que ninguno de los dos tenía una actividad lícita que le permita un ingreso continuo. Él fue imputado por posesión de bienes (dinero) obtenidos ilícitamente mientras que ella por colaborar a ocultar ese lavado de activos.

La defensa se opuso a la formalización aunque sí reconoció el porte ilegal de arma. Entre otros argumentos sostuvieron que ninguno de los disparos puede ser atribuible directamente a Mattos.

Además, sugirieron que las armas podían ser para legítima defensa ante los continuos ataques contra ellos.

“Su vida y la de sus familiares está corriendo peligro porque están en un contexto de “matar o morir”, dijo una abogada defensora.

La policía ubicada en la previa del clásico. Foto: Estefanía Leal.

Interior destina más de 600 policías para el partido clásico

La Policía Nacional desplegará 618 efectivos para el operativo de seguridad del clásico entre Peñarol y Nacional, que se disputará este domingo a las 15:30 en el estadio Campeón del Siglo. El encuentro se jugará únicamente con hinchas de Peñarol. El dispositivo del domingo comenzará a las 11:30 y las puertas se abrirán a las 12:30.

Habrá registros personales y controles de espirometría en los accesos, por lo que la Policía recomendó concurrir con anticipación. También habrá controles en ómnibus urbanos y suburbanos e inspecciones del estadio con perros adiestrados.

Estará permitido ingresar con termo y mate, botellas plásticas de hasta 600 ml, bolsos y banderas de hasta 2 por 1,5 metros sin mástil. Estarán prohibidos la pirotecnia, bebidas alcohólicas, paraguas, envases rígidos y objetos que puedan utilizarse como armas o proyectiles.

Participarán efectivos de las jefaturas de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José, además de la Guardia Republicana, Policía Caminera, Aviación Policial, entre otros. El operativo comenzó ayer con patrullajes en los alrededores del Campeón del Siglo, Gran Parque Central y Centenario, además de sedes y ciudades deportivas de ambos clubes.