Cuento del tío en Maldonado: tercer condenado por estafa que superó los $ 2,5 millones

La Jefatura de Maldonado informó la condena efectiva a 24 meses de prisión de un hombre de 28 años en calidad de coautor de cuatro delitos de estafa agravada, tras participar en una maniobra mediante la modalidad del “cuento del tío”.

La investigación fue realizada tras la denuncia de una mujer de 77 años el pasado 10 de julio de 2026 en la Seccional 10ª de Punta del Este, tras la entrega de más de $2 millones a los delincuentes.

El hecho se generó luego de que la víctima recibiera una llamada telefónica de parte de un grupo de personas que afirmaban pertenecer a un estudio de abogados. Durante la comunicación, los delincuentes le informaron a la mujer que un familiar había sufrido un accidente de tránsito grave que requeriría un pago compensatorio para la supuesta víctima de dicho siniestro.

La mujer, engañada por la situación, se dirigió a un banco tras la comunicación con el supuesto estudio de abogados para extraer dinero que luego entregaría, junto a diversas joyas de oro, a un desconocido que formaba parte de la estafa.

La investigación estima que la mujer habría entregado un total de $ 1,3 millones y US$ 25.300, que sumado al valor de las joyas superarían un total de $ 2,5 millones.

Ilustración de una mujer recibiendo una llamada telefónica. Foto: ChatGPT.

Dos mujeres y un hombre a prisión por el cuento del tío

Según lo informado en el comunicado por parte de la Jefatura de Maldonado, las actuaciones del Departamento de Hechos Complejos de la Zona Operacional V permitieron identificar inicialmente a dos mujeres que integraban la organización y se encargaban de concretar los cobros.

En la jornada del miércoles 29 de julio de 2026, la Policía detuvo a dos mujeres de 34 y 31 años durante allanamientos en la ciudad de Montevideo, con apoyo de la Guardia Republicana y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Durante el procedimiento se incautaron joyas, divisas y pelucas que eran utilizadas para realizar los crímenes.

La mujer de 31 años fue condenada por el Juzgado Letrado de 11.º Turno de Maldonado a 22 meses de prisión por estafa agravada, mientras que la otra mujer de 34 años recibió una pena de 24 meses, con 18 meses de prisión efectiva y seis meses de libertad a prueba.

En ese sentido, los investigadores lograron identificar a un tercer involucrado en la maniobra, un hombre de 28 años poseedor de antecedentes penales. El viernes 28 de agosto de 2026, a pedido de la Fiscalía Letrada de 3.er Turno, se allanó su vivienda en Colonia Nicolich, donde finalmente fue detenido. En el lugar se incautó un automóvil, US$ 200 y $ 6.000.

Posteriormente, fue condenado por el Juzgado Letrado de 4.º Turno de Maldonado como coautor de cuatro delitos de estafa agravada, en reiteración real, con un delito de asociación para delinquir.