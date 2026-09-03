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El País Información Judiciales

Imputaron a cuatro hombres extranjeros por abusar y explotar sexualmente a adolescentes del INAU

Tras varios allanamientos y detenciones en el marco de la “Operación Tríada”, todos los formalizados deberán cumplir como medida cautelar con prisión preventiva hasta marzo del 2027.

El País
El País
03/09/2026, 18:38
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Agente de Interpol Uruguay
Agente de Interpol Uruguay.
Foto: Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior informó este jueves sobre la formalización de tres hombres dominicanos y uno venezolano por abusar y explotar sexualmente a menores de edad que estaban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Según la investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, las víctimas son adolescentes bajo situación de “extrema vulnerabilidad” que fueron “explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera”, subrayó la cartera.

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Con la coordinación entre la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º, 5º y 6º turno, y unidades de la Policía Nacional, se realizaron esta semana varios allanamientos y detenciones en el marco de la “Operación Tríada”.

Imputaciones

Todos los formalizados deberán cumplir como medida cautelar con prisión preventiva hasta marzo del 2027.

En principio, se logró la imputación a un hombre de nacionalidad dominicana, por la presunta comisión reiterada de delitos de abuso sexual especialmente agravados; retribución o promesa de retribución a personas menores para que ejecuten actos sexuales; contribución a la explotación sexual y violencia doméstica especialmente agravada por tratarse de una menor de edad.

Tras una segunda investigación, se imputó a otros dos dominicanos: uno de ellos en calidad de autor por la presunta comisión reiterada de delitos de abuso sexual especial y específicamente agravado en grado de tentativa; retribución o promesa de retribución a personas menores o incapaces para que ejecuten actos sexuales, contribución a la explotación sexual de personas menores; corrupción y suministro de estupefacientes a personas menores (coautor).

El tercer dominicano fue imputado por la presunta comisión de abuso sexual especial y específicamente agravado, abuso sexual sin contacto corporal, retribución o promesa de retribución, explotación sexual, corrupción y violencia privada agravada.

Finalmente, el hombre de nacionalidad venezolana fue formalizado por la presunta comisión de abuso sexual especialmente agravado, y retribución o promesa de retribución a personas menores.

INAU
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Foto: Estefanía Leal
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