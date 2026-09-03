Imputaron a cuatro hombres extranjeros por abusar y explotar sexualmente a adolescentes del INAU

El Ministerio del Interior informó este jueves sobre la formalización de tres hombres dominicanos y uno venezolano por abusar y explotar sexualmente a menores de edad que estaban al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Según la investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, las víctimas son adolescentes bajo situación de “extrema vulnerabilidad” que fueron “explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera”, subrayó la cartera.

Con la coordinación entre la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º, 5º y 6º turno, y unidades de la Policía Nacional, se realizaron esta semana varios allanamientos y detenciones en el marco de la “Operación Tríada”.

Imputaciones

Todos los formalizados deberán cumplir como medida cautelar con prisión preventiva hasta marzo del 2027.

En principio, se logró la imputación a un hombre de nacionalidad dominicana, por la presunta comisión reiterada de delitos de abuso sexual especialmente agravados; retribución o promesa de retribución a personas menores para que ejecuten actos sexuales; contribución a la explotación sexual y violencia doméstica especialmente agravada por tratarse de una menor de edad.

Tras una segunda investigación, se imputó a otros dos dominicanos: uno de ellos en calidad de autor por la presunta comisión reiterada de delitos de abuso sexual especial y específicamente agravado en grado de tentativa; retribución o promesa de retribución a personas menores o incapaces para que ejecuten actos sexuales, contribución a la explotación sexual de personas menores; corrupción y suministro de estupefacientes a personas menores (coautor).

El tercer dominicano fue imputado por la presunta comisión de abuso sexual especial y específicamente agravado, abuso sexual sin contacto corporal, retribución o promesa de retribución, explotación sexual, corrupción y violencia privada agravada.

Finalmente, el hombre de nacionalidad venezolana fue formalizado por la presunta comisión de abuso sexual especialmente agravado, y retribución o promesa de retribución a personas menores.