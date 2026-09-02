Confirman condena a 15 años de cárcel para un hombre por violación, abuso y violencia contra su familia

La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles sobre la confirmación de la sentencia a 15 años de penintenciaría para un hombre por varios delitos reiterados de violación, abuso sexual especialmente agravado, violencia doméstica agravada, atentado violento al pudor y desacato agravado.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno consideró para penar al delincuente que, por varios años, ejerció distintas formas de violencia a su familia, incluso cuando las víctimas eran menores de edad.

Además de los delitos sexuales, se constataron repetidos episodios de violencia física y psicológica, que incluyeron agresiones, amenazas y sometimiento; por ejemplo, la restricción a alimentos y otras necesidades básicas.

A su vez, el hombre incumplió con una medida judicial de prohibición de acercamiento a las víctimas, considerándose desacato agravado.

Edificio de la Fiscalía General de la Nación en Ciudad Vieja (Montevideo). Foto: Estefanía Leal

La Fiscalía sostuvo -en contraposición a los argumentos de los defensores del condenado, que cuestionaron las pruebas presentadas y pidieron la absolución del condenado- que los hechos se corroboraron por declaraciones concordantes de todas las víctimas, informes técnicos, pericias psicológicas y forenses, testimonios de profesionales de la salud y de la educación.

El tribunal señaló que esos elementos en conjunto otorgaron la certeza necesaria sobre la responsabilidad penal del hombre, y mantuvo la pena de 15 años de penitenciaría.