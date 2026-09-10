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El País Información Policiales

Cigarrillos, cosméticos y vehículos: incautaciones de Aduanas superaron los $ 2.100 millones en ocho meses

Hubo incrementos significativos de incautaciones en varios rubros de consumo. El rubro del tabaco registró un aumento del 70% en unidades retenidas en comparación con 2025.

El País
El País
10/09/2026, 13:48
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Bolsas de plástico con cigarrillos de contrabando.
Bolsas de plástico con cigarrillos de contrabando.
Foto: Ministerio del Interior.

La Dirección Nacional de Aduanas alcanzó un nuevo récord histórico de incautaciones durante los primeros ocho meses de 2026, con mercadería decomisada por un valor de $ 2.101.852.601 en todo el territorio uruguayo.

La cifra, presentada en un informe, representa un incremento del 138% respecto al mismo período del año anterior.

Perfumes incautados por Aduanas.
Perfumes incautados por Aduanas.
Foto: Aduanas.

En la distribución por rubros, los productos de cuidado personal y belleza encabezaron la lista de decomisos por valor en el mercado. El rubro de cosméticos y productos de belleza sumó un total de $ 1.281.932.866.

Incautación de cigarrillos y tabaco registra un aumento histórico

El combate al contrabando de tabaco mostró un repunte significativo durante este período. El rubro de cigarrillos y tabacos se ubicó en el segundo lugar, con $ 232.253.059 decomisados en diversos operativos realizados en todo el país.

Las autoridades incautaron un total de 19.640.086 unidades de cigarrillos entre enero y agosto de 2026. Esta cifra supera en 8.081.498 unidades al registro del mismo lapso en 2025, informó Aduanas.

Remate de vehículos decomisados.
Remate de vehículos decomisados.
Foto: Fernando Ponzetto.

El reporte ubica a los vehículos en infracción en el tercer lugar del ranking de incautaciones, alcanzando la cifra de $ 223.436.504.

El sector de la vestimenta decomisada acumuló incautaciones por $ 73.836.504. Por su parte, los medicamentos sin autorización y fármacos ingresados de forma irregular alcanzaron una valoración de $ 72.686.147.

Aduanas alertó por estafadores que se hacen pasar por funcionarios y ofrecen mercadería "incautada"

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