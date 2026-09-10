Cigarrillos, cosméticos y vehículos: incautaciones de Aduanas superaron los $ 2.100 millones en ocho meses
Hubo incrementos significativos de incautaciones en varios rubros de consumo. El rubro del tabaco registró un aumento del 70% en unidades retenidas en comparación con 2025.
La Dirección Nacional de Aduanas alcanzó un nuevo récord histórico de incautaciones durante los primeros ocho meses de 2026, con mercadería decomisada por un valor de $ 2.101.852.601 en todo el territorio uruguayo.
La cifra, presentada en un informe, representa un incremento del 138% respecto al mismo período del año anterior.
En la distribución por rubros, los productos de cuidado personal y belleza encabezaron la lista de decomisos por valor en el mercado. El rubro de cosméticos y productos de belleza sumó un total de $ 1.281.932.866.
Incautación de cigarrillos y tabaco registra un aumento histórico
El combate al contrabando de tabaco mostró un repunte significativo durante este período. El rubro de cigarrillos y tabacos se ubicó en el segundo lugar, con $ 232.253.059 decomisados en diversos operativos realizados en todo el país.
Las autoridades incautaron un total de 19.640.086 unidades de cigarrillos entre enero y agosto de 2026. Esta cifra supera en 8.081.498 unidades al registro del mismo lapso en 2025, informó Aduanas.
El reporte ubica a los vehículos en infracción en el tercer lugar del ranking de incautaciones, alcanzando la cifra de $ 223.436.504.
El sector de la vestimenta decomisada acumuló incautaciones por $ 73.836.504. Por su parte, los medicamentos sin autorización y fármacos ingresados de forma irregular alcanzaron una valoración de $ 72.686.147.
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