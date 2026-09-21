Un camión con semirremolque cargado con arena despistó y volcó en la ruta 5 de Canelones

Un camión con semirremolque que transportaba arena volcó este lunes en el kilómetro 24 de la ruta 5, cerca de la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones. El conductor y único ocupante del vehículo sufrió lesiones leves.

Según informó Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 12:45 horas, cuando el camión -que transitaba de sur a norte- perdió el dominio, despistó y volcó sobre la faja natural.

De acuerdo a lo que reportó la dependencia policial, las causas del siniestro aún se están por determinar.

Otro siniestro de tránsito protagonizado por un camión en la misma zona

El jueves de la semana pasada, ocurrió en la misma zona un hecho de características similares. En aquella oportunidad, un camión que transportaba frutas y verduras chocó en la ruta 5.

El vehículo circulaba en dirección al norte por la ruta 5 cuando, al pasar sobre el puente de la ruta 48, impactó contra la baranda del mismo. El conductor perdió el dominio del camión tras el impacto y cayó sobre la rotonda.

Como consecuencia del siniestro, el conductor, un hombre de 40 años, resultó politraumatizado.

Siniestro en Las Piedras, a la altura de la ruta 48. Foto: Policía Caminera.

Choque fatal en ruta 9

Un hombre de 73 años murió el pasado domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 258,5, en el departamento de Rocha.

Según informó Policía Caminera, el accidente ocurrió sobre las 12:35, cuando una camioneta y un automóvil, por causas que se encuentran a establecer, impactaron frontalmente.

A raíz del choque, un tercer automóvil que circulaba detrás de la camioneta colisionó por alcance contra ese vehículo.

El conductor del primer automóvil, un hombre de 73 años, falleció en el lugar.

El siniestro ocurrió este domingo 20 de setiembre en el kilómetro 258,5, en Rocha. Un hombre de 73 años murió. Foto: Policía Caminera.

La camioneta tenía matrícula brasileña y era conducida por un hombre de 32 años. Sus acompañantes eran dos mujeres de 32 y 29 años y un hombre de 34 años, todos de nacionalidad brasileña. Los cuatro sufrieron politraumatismos, pero se encuentran sin riesgo de vida.

En el tercer automóvil viajaban un hombre de 58 años, quien sufrió politraumatismos, y una mujer de 52 años, que resultó ilesa.