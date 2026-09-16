Siniestro de tránsito fatal en rutas de Canelones: una mujer murió tras choque entre dos autos
El choque ocurrió sobre las 13:15 horas en el cruce de las rutas 11 y 85 en el departamento de Canelones. En la mañana se registró la muerte de otra mujer cerca de ruta 50.
Una mujer murió este miércoles tras un siniestro de tránsito fatal ocurrido en las rutas 11 y 85 del departamento de Canelones.
Según informó Policía Caminera, sobre las 13:15 horas un auto que circulaba por ruta 11 de oeste a este impactó contra otro vehículo que lo hacía por la ruta 86 e intentaba cruzar ruta 11 de sur a norte.
La conductora de este último vehículo falleció en el lugar a raíz de las lesiones recibidas.
Mujer murió en choque en Colonia
Una mujer falleció este miércoles en el departamento de Colonia tras un siniestro de tránsito, informó la Policía Caminera a través de un comunicado.
El siniestro se registró cerca de las 10:15 de este miércoles, en Camino Paso Molles, cerca de la ruta 50. De acuerdo a lo que reconstruye la información primaria, la víctima falleció luego de que el auto que conducía chocara, por razones que aún se investigan, de forma frontal con una camioneta.
Si bien la situación fue informada por Caminera, la fuerza policial aclaró que concurrió al lugar por proximidad al siniestro y que la jurisdicción del caso recae en la Jefatura de Colonia. La víctima fue identificada como una mujer de 53 años.
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Mujer de 53 años falleció luego de que el auto que conducía chocara con una camioneta en Colonia
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