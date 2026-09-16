Mujer falleció luego de que el auto que conducía chocara con camioneta en Colonia

Una mujer falleció este miércoles en el departamento de Colonia tras un siniestro de tránsito, informó la Policía Caminera a través de un comunicado.

El siniestro se registró cerca de las 10:15 de este miércoles, en Camino Paso Molles, cerca de la ruta 50. De acuerdo a lo que reconstruye la información primaria, la víctima falleció luego de que el auto que conducía chocara, por razones que aún se investigan, de forma frontal con una camioneta.

Si bien la situación fue informada por Caminera, la fuerza policial aclaró que concurrió al lugar por proximidad al siniestro y que la jurisdicción del caso recae en la Jefatura de Colonia.

Siniestro fatal en el departamento de Colonia. Foto: Policía Caminera.

Condenaron a ocho implicados en la red que filtraba datos confidenciales de accidentes de tránsito

La Fiscalía Departamental de Toledo dictó la condena de ocho personas que formaban parte de una red delictiva dedicada a utilizar información reservada de víctimas de siniestros de tránsito con el objetivo de contactarlas e imponerles la contratación de servicios profesionales. Con estas, la causa suma un total de 18 personas condenadas, tras las diez condenas obtenidas en instancias previas del proceso.

El fallo judicial determinó imputaciones específicas según la responsabilidad individual dentro de la organización. Un grupo de cinco personas recibió condena como autoras de asociación para delinquir especialmente agravada, en concurrencia fuera de la reiteración con cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada. Las penas fijadas para este grupo alcanzaron los 16 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y una sanción económica equivalente a 50 UR de multa ($96.172,00 pesos uruguayos).

Otros dos involucrados recibieron una pena de 14 meses de prisión, manteniendo la inhabilitación por dos años y el pago de 50 UR de multa por tipificaciones penales similares. Un octavo integrante sumó la imputación de falsificación o alteración de documento público, lo que elevó su sanción a dos años de cárcel.

El proceso judicial derivó en acciones de vigilancia sobre otros implicados. El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno dispuso la medida de arresto domiciliario para un noveno imputado, medida que regirá hasta el 15 de marzo de 2027. El sujeto permanecerá monitoreado mediante un dispositivo de monitoreo electrónico y tendrá prohibida la comunicación con indagados y funcionarios de la causa.

La Fiscalía presentó formalmente un recurso de apelación. El expediente será remitido para su análisis definitivo ante el Tribunal de Apelaciones correspondiente.