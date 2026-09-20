Fatal choque frontal en Ruta 9: un hombre de 73 años murió y hay cinco personas heridas

Un hombre de 73 años murió este domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 258,5, en el departamento de Rocha.

Según informó Policía Caminera, el accidente ocurrió sobre las 12:35, cuando una camioneta y un automóvil, por causas que se encuentran a establecer, impactaron frontalmente.

A raíz del choque, un tercer automóvil que circulaba detrás de la camioneta colisionó por alcance contra ese vehículo.

El conductor del primer automóvil, un hombre de 73 años, falleció en el lugar.

La camioneta tenía matrícula brasileña y era conducida por un hombre de 32 años. Sus acompañantes eran dos mujeres de 32 y 29 años y un hombre de 34 años, todos de nacionalidad brasileña. Los cuatro sufrieron politraumatismos, pero se encuentran sin riesgo de vida.

En el tercer automóvil viajaban un hombre de 58 años, quien sufrió politraumatismos, y una mujer de 52 años, que resultó ilesa.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta 9 permaneció totalmente obstruida. En un primer momento, el tránsito liviano fue canalizado por la faja natural.

Posteriormente, debido a los trabajos de Policía Científica, la Ruta 9 volvió a quedar totalmente cortada.

Accidente fatal en Ruta 9, a la altura de Rocha, este domingo 20 de setiembre de 2026. Ruta totalmente cortada. Foto: Policía Caminera.

Choque fatal en la Interbalnearia

Una mujer mayor de edad murió este domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta Interbalnearia y avenida Pérez Butler, en el departamento de Canelones. El hecho ocurrió sobre las 5:10.

Según informó Policía Caminera, un automóvil que pretendía cruzar la Ruta Interbalnearia colisionó con una moto que circulaba por esa vía en dirección de este a oeste.

Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba en la moto murió en el lugar. Hasta esta mañana, la víctima no había sido identificada.

Una mujer murió y un hombre de 23 años resultó gravemente herido tras el choque entre un auto y una moto en la Interbalnearia este domingo 20 de setiembre de 2026. Foto: Policía Caminera.

En tanto, un hombre de 23 años que también se desplazaba en la moto resultó con lesiones de entidad y fue trasladado para recibir asistencia médica.

Policía Caminera indicó que todavía no se pudo determinar quién conducía la moto al momento del choque.

La conductora del automóvil es una mujer de 27 años, quien resultó ilesa. También salió ileso su acompañante, un hombre de 29 años.

A la conductora se le realizó una espirometría que dio resultado positivo, con un registro de 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

Policía Caminera informó que el caso continúa en investigación.