Choque fatal en la Interbalnearia: murió una mujer y una conductora dio positivo en espirometría

Una mujer mayor de edad murió este domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta Interbalnearia y avenida Pérez Butler, en el departamento de Canelones. El hecho ocurrió sobre las 5:10.

Según informó Policía Caminera, un automóvil que pretendía cruzar la Ruta Interbalnearia colisionó con una moto que circulaba por esa vía en dirección de este a oeste.

Víctimas del choque

Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba en la moto murió en el lugar. Hasta esta mañana, la víctima no había sido identificada.

En tanto, un hombre de 23 años que también se desplazaba en la moto resultó con lesiones de entidad y fue trasladado para recibir asistencia médica.

Policía Caminera indicó que todavía no se pudo determinar quién conducía la moto al momento del choque.

La conductora del automóvil es una mujer de 27 años, quien resultó ilesa. También salió ileso su acompañante, un hombre de 29 años.

A la conductora se le realizó una espirometría que dio resultado positivo, con un registro de 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

Policía Caminera informó que el caso continúa en investigación.