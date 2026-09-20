El pronóstico para hoy domingo 20 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 20 de setiembre de 2026 tendrá registros entre una mínima nacional de 12°C y una máxima de 27°C.

En el noroeste, la mañana estará nubosa a cubierta, con nieblas, neblinas y probables precipitaciones. Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con períodos de algo nuboso, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas; el viento rotará del norte al sur, con velocidades de 10 a 40 km/h, rachas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 27°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas, precipitaciones y probables tormentas. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, con períodos de algo nuboso, neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas; el viento pasará del noroeste al suroeste, de 10 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 25°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas; el viento rotará del noroeste al suroeste, de 10 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 13°C y máxima de 26°C.

Cielo con nubes y sol en un atardecer de Montevideo Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas. Para la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas; el viento cambiará del noroeste al suroeste, de 10 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 25°C.

En el este, la mañana se desarrollará con cielo nuboso y cubierto, nieblas, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso a cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas; el viento pasará del sector norte al oeste y suroeste, de 10 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 24°C.

El clima en Punta del Este y Montevideo

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con precipitaciones y tormentas; el viento del sector oeste alcanzará entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche seguirá el cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas; el viento rotará del noroeste al suroeste, de 10 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 24°C.

Cómo estará el tiempo la próxima semana

La tendencia general para los próximos días marca condiciones inestables al comienzo, con precipitaciones, tormentas aisladas, viento y descenso de temperatura, seguidas por una reducción gradual de la nubosidad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.