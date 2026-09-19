El pronóstico para el domingo 20 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 20 de setiembre el tiempo en Uruguay tendrá abundante nubosidad, presencia de humedad y un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 13°C hasta una máxima de 27°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas y probables precipitaciones, mientras que hacia la tarde/noche habrá períodos de menor nubosidad, bancos de niebla y tormentas. El viento soplará del norte a 10-30 km/h y luego rotará al sector sur con intensidades de 10-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h y posibles rachas fuertes asociadas a tormentas, con una mínima de 14°C y una máxima de 27°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, nieblas, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, en tanto la tarde/noche mantendrá la inestabilidad con bancos de niebla y nuevos episodios de lluvias y tormentas. El viento irá del noreste al noroeste a 10-30 km/h y luego cambiará del noroeste al suroeste con velocidades de 10-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.

En el suroeste, el tiempo durante la mañana estará nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, mientras que en la tarde/noche continuará la nubosidad, aparecerán bancos de niebla y se registrarán precipitaciones con tormentas. El viento se ubicará del noreste al noroeste a 10-30 km/h y más tarde rotará del noroeste al suroeste con intensidades de 10-40 km/h, con ráfagas de 50-60 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con una mínima de 14°C y una máxima de 26°C.

En el centro-sur, Inumet prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; hacia la tarde/noche persistirá la nubosidad y aumentará la inestabilidad, con lluvias y tormentas. El viento soplará del noreste al noroeste a 10-30 km/h y luego del noroeste al suroeste a 10-40 km/h, con ráfagas de 50-60 km/h y posibles rachas fuertes vinculadas a tormentas, con una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, nieblas, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, además de viento del noreste al noroeste a 10-30 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo cubierto, con neblinas, bancos de niebla, lluvias y tormentas; el viento pasará del sector norte al oeste y suroeste con velocidades de 10-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C.

En Punta del Este, la mañana estará dominada por cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas, acompañada por viento del noreste al noroeste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche seguirá la nubosidad y se prevén precipitaciones y tormentas, con viento del sector oeste a 10-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, con una mínima de 15°C y una máxima de 17°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas, bajo viento del noreste al noroeste a 10-30 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo cubierto y llegarán precipitaciones con tormentas, mientras el viento rotará del noroeste al suroeste con intensidades de 10-40 km/h, ráfagas de 50-60 km/h y posibles rachas fuertes asociadas a tormentas, con una mínima de 15°C y una máxima de 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.