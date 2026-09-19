Tras la victoria de Peñarol sobre Cerro, así quedaron las tablas del Torneo Clausura, Anual y Descenso

La séptima fecha del Torneo Clausura ya está en disputa y tuvo dos resultados muy relevantes en distintas tablas. Es que Progreso logró una victoria muy importante ante Boston River para ilusionarse con la permanencia, mientras que Peñarol también sumó de a tres como visitante ante Cerro, pero para permanecer como líder de la Anual.

El Gaucho del Pantanoso viajó a Florida sabiendo que no puede dejar más puntos por el camino y eso lo terminó entendiendo Nahuel "Magia" López que puso el gol de la victoria sobre la hora y que fue el tercero en los últimos cuatro partidos, con la particularidad de que los tres valieron nueve puntos: 1-0 ante Danubio, 1-0 ante Albion y 2-1 ante Boston River.

A segunda hora fue el turno de Cerro frente a Peñarol: un equipo que pelea por no bajar contra uno que apunta a quedarse con el título en la Liga AUF Uruguaya y que va por buen camino ya que se mantiene como puntero de la acumulada.