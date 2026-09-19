Mercedes: una mujer arrojó una bomba molotov hacia una vivienda y un niño de dos años sufrió graves quemaduras

Un niño de dos años sufrió quemaduras graves y debió ser trasladado a Montevideo luego de que una mujer arrojara una bomba molotov hacia la vivienda en la que se encontraba. El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en la ciudad de Mercedes, Soriano, tras un enfrentamiento entre dos familias.

El parte policial de la Jefatura de Soriano indica que la mujer de 19 años arrojó una "botella tipo molotov" hacia el patio de una vivienda tras una confrontación entre integrantes de dos familias.

Las llamas alcanzaron a un niño de 2 años y una adolescente de 17 años. Ambos fueron trasladados.

Al niño se le diagnosticaron “quemaduras vía aérea”, por lo que debió ser trasladado a Montevideo para ser tratado por un cirujano plástico.

El niño recibió atención en el Hospital Pereira Rossell. Presentaba "quemaduras graves" en parte del rostro, oreja, cuello, boca y nariz.

La Policía y la Fiscalía Letrada de Mercedes de Primer turno trabajan en el caso.