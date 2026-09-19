Policía desarticula banda de 15 personas que vendía droga en Mercedes; entre los condenados hay cuatro adolescentes

El Juzgado Letrado de 4° Turno de Mercedes, condenó a trece personas y formalizó a dos por comercialización de droga y otros delitos cometidos en la capital departamental de Soriano.

La investigación, denominada Operación Jaguar y desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas de Soriano, permitió identificar varios puntos vinculados a la venta de drogas en Mercedes.

Luego de varios meses de trabajo, el 16 de septiembre se desplegó un operativo que comprendió diez allanamientos en esa capital departamental y uno en Montevideo, informó el Ministerio del Interior.

Durante la operación fueron incautados tres revólveres de diferentes calibres, un rifle de aire comprimido, sustancias estupefacientes —entre ellas numerosos envoltorios fraccionados—, una balanza de precisión, municiones de distintos calibres, una moto, dos autos, un dron, 16 teléfonos celulares, $25.698 y US$ 106.

Las sustancias incautadas fueron sometidas posteriormente a las pruebas correspondientes, arrojando un peso total de 161 gramos y reacción positiva a cocaína, informó la cartera.

Entre los condenados hay tres adolescentes de 16 años y uno de 17 a los que se les tipificó un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. A cada uno se le impuso una medida socioeducativa privativa de libertad consistente en 12 meses de internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Entre los adultos, hay dos de 23 años, uno de 20 y otro de 48 que deberán pasar cuatro años tras las rejas tras ser condenados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas. Por ese mismo ilícito fue condenado otro jóven de 19 años pero que deberá cumplir tres años y diez meses de penitenciaría.

A su vez, una mujer de 20 años, y otro adulto de 22 fueron condenados por suministros de estupefacientes y delitos de violencia privada a tres años y diez meses de penitenciaría. Otro joven también de 22 fue condenado por depósitos de sustancias estupefacientes prohibidas a dos años y once meses de penitenciaría.

Finalmente, un adulto de 36 años, fue condenado a dos años de penitenciaría por un delito de encubrimiento agravado, tres delitos de hurto especialmente agravados, dos delitos de daño y un delito de lesiones personales leves agravadas. Todas las penas impuestas a los adultos son de cumplimiento efectivo.

Las formalizadas fueron dos mujeres de 44 y 27 años que deberán cumplir prisión preventiva por 120 días por negociación de estupefacientes, un delito de tráfico interno de armas y municiones, un delito de porte de armas de fuego con características adulteradas y un delito de porte de arma por reincidente.