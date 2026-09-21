Siniestro de tránsito múltiple en Uruguay y Arenal Grande terminó con dos autos sobre la vereda

Un siniestro de tránsito múltiple tuvo lugar este lunes en la intersección de Arenal Grande y Uruguay, en el barrio Cordón de Montevideo. Como consecuencia del siniestro, una niña de cinco años debió ser asistida en en lugar.

Según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes policiales, en el lugar colisionaron dos vehículos por alcance, que luego llegaron a impactar a un tercero. En el cruce hay semáforos.

En cuanto a la menor herida, fue asistida en el lugar y posteriormente dada de alta.

Por otro lado, el citado medio reportó que dos de los vehículos que protagonizaron el siniestro terminaron sobre la vereda.

En tanto, la Policía trabajó en la zona y el tránsito fue parcialmente obstruido.

Choque múltiple en Arenal Grande y Uruguay. Foto: captura Telemundo (Teledoce).

Un camión con semirremolque cargado con arena despistó y volcó

En otro siniestro ocurrido este lunes, un camión con semirremolque que transportaba arena volcó en el kilómetro 24 de la ruta 5, cerca de la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones. El conductor y único ocupante del vehículo sufrió lesiones leves.

Según informó Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 12:45 horas, cuando el camión -que transitaba de sur a norte- perdió el dominio, despistó y volcó sobre la faja natural.

De acuerdo a lo que reportó la dependencia policial, las causas del siniestro aún se están por determinar.