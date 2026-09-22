Entró a la casa de militar retirado en La Teja para robar colección de armas: dejó algunas en el techo
En su huida, el delincuente dejó unas cuentas de estas armas en el techo de una casa lindera y al momento se desconoce si logró llevarse alguna. Los vecinos notaron la intrusión y alertaron al 911.
La Policía Científica trabaja este martes en el peritaje de varias armas y equipamiento militar que un delincuente intentó robar de una casa en el barrio La Teja, en Montevideo, informó Teledía (Canal 4), y confirmó El País con fuentes policiales.
Según la información primaria, el hombre -que aún no ha sido identificado ni detenido- entró por el fondo de una vivienda ubicada en las calles Benito Tiquet y Humboldt para robar el arsenal.
En su huida, el delincuente dejó unas cuentas de estas armas en el techo de una casa lindera y se desconoce si logró llevarse alguna. Los vecinos notaron la intrusión y alertaron al 911.
El dueño de estas armas de fuego es un capitán médico militar retirado que las coleccionaba a modo de exposición en su hogar, detallaron a El País. También había elementos históricos de las Fuerzas Armadas.
El militar retirado ya no vivía ese domicilio, aunque sí su ex esposa. Además de Científica, trabaja en el caso el Departamento de Investigaciones de la Policía.
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