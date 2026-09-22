Entró a la casa de militar retirado en La Teja para robar colección de armas: dejó algunas en el techo

La Policía Científica trabaja este martes en el peritaje de varias armas y equipamiento militar que un delincuente intentó robar de una casa en el barrio La Teja, en Montevideo, informó Teledía (Canal 4), y confirmó El País con fuentes policiales.

Según la información primaria, el hombre -que aún no ha sido identificado ni detenido- entró por el fondo de una vivienda ubicada en las calles Benito Tiquet y Humboldt para robar el arsenal.

En su huida, el delincuente dejó unas cuentas de estas armas en el techo de una casa lindera y se desconoce si logró llevarse alguna. Los vecinos notaron la intrusión y alertaron al 911.

El dueño de estas armas de fuego es un capitán médico militar retirado que las coleccionaba a modo de exposición en su hogar, detallaron a El País. También había elementos históricos de las Fuerzas Armadas.

Policía Científica investiga intento de robo de colección de armas militares en La Teja. Imagen: Teledía (Canal 4)

El militar retirado ya no vivía ese domicilio, aunque sí su ex esposa. Además de Científica, trabaja en el caso el Departamento de Investigaciones de la Policía.