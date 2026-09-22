Investigan el asesinato de un hombre: fue hallado con un disparo en la cara en descampado del barrio La Paloma

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre de 37 años ocurrido este martes en el barrio La Paloma.

Los vecinos de la zona escucharon disparos de arma de fuego en horas de la madrugada y alertaron al 911. Ya en horas de la tarde, efectivos policiales encontraron el cuerpo de la víctima en un descampado cercano a la intersección de Camino Cibilis y Francisco Siti.

El hombre presentaba un disparo de arma de fuego en la cara. Era poseedor de antecedentes penales, según identificó el Departamento de Investigaciones de la Zona IV.

En la escena se encontró cuatro casquillos de bala calibre 9 mm. Una emergencia móvil concurrió al lugar y el personal médico constató el fallecimiento.

Policía investiga el homicidio de un hombre de 37 años en el barrio La Paloma, en Montevideo. Foto: Teledía (Canal 4)

El Instituto Técnico Forense (ITF) hará una autopsia a la víctima y Policía Científica se encargará de otras pericias, por disposición de la Fiscalía de Homicidios 2º Turno.

La investigación del caso quedó a cargo de la dirección de Hechos Complejos del Departamento de Homicidios de la Policía.

Asesinato en Canelones

Horas antes del homicidio del hombre de 37 años, ocurrió otro en la localidad de Toledo, en Canelones. Según informó la Jefatura del departamento en base a testigos, la víctima de 31 años recibió disparos de arma de fuego cuando llegaba a su casa en

las inmediaciones de Hugo Méndez y Palmitas.

El hombre fue trasladado con vida por particulares a un sanatorio y luego fue derivado al Hospital Pasteur. Tenía múltiples heridas y en la mañana de este martes se constató su fallecimiento.

Según se pudo identificar, la víctima tenía varios antecedentes penales por delitos como tráfico interno de armas y municiones, tenencia de estupefacientes y soborno.