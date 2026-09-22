Siniestro de tránsito fatal en Buceo: un peatón murió tras ser embestido por un auto y un ómnibus

Un hombre murió este martes tras ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar una calle. El hecho tuvo lugar en el cruce de Máximo Solano López y Avenida Italia en barrio Buceo y provocó que el tránsito en la zona fuera enlentecido.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, el peatón descendió hacia la calzada cuando fue embestido por el vehículo. Momentos más tarde, fue embestido por un ómnibus de la línea 144 de Cutcsa.

Personal policial concurrió a la zona, así como una emergencia médica que constató la muerte del hombre sobre las 17:55 horas. Por su parte, la conductora del automóvil que embistió al peatón debió ser asistida al haber quedado en estado de shock tras la colisión.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. Además, se dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona y la toma de declaraciones por parte de personas que presenciaron el siniestro. El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 8.º Turno.

Siniestro de tránsito múltiple terminó con dos autos sobre la vereda

Un siniestro de tránsito múltiple tuvo lugar el lunes en la intersección de Arenal Grande y Uruguay, en el barrio Cordón de Montevideo. Como consecuencia del siniestro, una niña de cinco años debió ser asistida en en lugar.

Según informó Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes policiales, en el lugar colisionaron dos vehículos por alcance, que luego llegaron a impactar a un tercero. En el cruce hay semáforos.

Choque múltiple en Arenal Grande y Uruguay. Foto: captura Telemundo (Teledoce).

En cuanto a la menor herida, fue asistida en el lugar y posteriormente dada de alta.

Por otro lado, el citado medio reportó que dos de los vehículos que protagonizaron el siniestro terminaron sobre la vereda.

En tanto, la Policía trabajó en la zona y el tránsito fue parcialmente obstruido.