Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Camión que transportaba garrafas volcó en Canelones: dos hombres resultaron lesionados

El incidente se registró en la ruta 69, a la altura del kilómetro 30, e involucró tres camiones y una camioneta. Los lesionados, dos hombres de 19 y 38 años, fueron trasladados al hospital.

El País
El País
23/09/2026, 13:23
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Camión que transportaba garrafas volcó en Canelones.
Camión que transportaba garrafas volcó en Canelones.
Foto: Policía Caminera.

Dos hombres resultaron lesionados tras un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la mañana en la ruta 69, a la altura del kilómetro 30, en el departamento de Canelones.

Según detalla la Policía Caminera, el incidente ocurrió cerca de las 09:05 horas e involucró a tres camiones y una camioneta. El conductor de uno de los camiones explicó que circulaba junto a otro de gran porte por la ruta 69, en dirección del sur al norte, cuando una camioneta adelantó a uno de ellos y frenó para doblar e ingresar a un predio.

Siniestro de tránsito fatal en Buceo: un peatón murió tras ser embestido por un auto y un ómnibus

Camión involucrado en siniestro en Canelones.
Camión involucrado en siniestro en Canelones.
Foto: Policía Caminera.

En ese momento, uno de los camiones chocó de forma lateral contra otro camión, más pequeño, que circulaba transportando garrafas.

Este vehículo volcó sobre el costado de la ruta; su conductor, un hombre de 38 años, resultó "politraumatizado", mientras que su acompañante, un joven de 19 años, quedó con un "politraumatismo moderado". Ambos fueron trasladados al Banco de Seguros del Estado.

La ruta permanece aún cortada por trabajos de Policía Científica.

Camión involucrado en siniestro en Canelones.
Camión involucrado en siniestro en Canelones.
Foto: Policía Caminera.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
CanelonesPolicía Caminera
Te puede interesar