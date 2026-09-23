Camión que transportaba garrafas volcó en Canelones: dos hombres resultaron lesionados

Dos hombres resultaron lesionados tras un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la mañana en la ruta 69, a la altura del kilómetro 30, en el departamento de Canelones.

Según detalla la Policía Caminera, el incidente ocurrió cerca de las 09:05 horas e involucró a tres camiones y una camioneta. El conductor de uno de los camiones explicó que circulaba junto a otro de gran porte por la ruta 69, en dirección del sur al norte, cuando una camioneta adelantó a uno de ellos y frenó para doblar e ingresar a un predio.

Camión involucrado en siniestro en Canelones. Foto: Policía Caminera.

En ese momento, uno de los camiones chocó de forma lateral contra otro camión, más pequeño, que circulaba transportando garrafas.

Este vehículo volcó sobre el costado de la ruta; su conductor, un hombre de 38 años, resultó "politraumatizado", mientras que su acompañante, un joven de 19 años, quedó con un "politraumatismo moderado". Ambos fueron trasladados al Banco de Seguros del Estado.

La ruta permanece aún cortada por trabajos de Policía Científica.