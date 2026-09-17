Camión cargado de frutas y verduras chocó en ruta 5 y cayó sobre una rotonda en Las Piedras
El accidente se registró este jueves por la mañana cerca del puente de la ruta 48. El conductor, de 40 años, resultó politraumatizado: era el único ocupante del vehículo.
Un camión que transportaba frutas y verduras chocó en la mañana de este jueves en la ruta 5, obstruyendo la circulación en la zona, según informó la Policía Caminera a través de un comunicado.
El vehículo circulaba en dirección al norte por la ruta 5 cuando, al pasar sobre el puente de la ruta 48, impactó contra la baranda del mismo. El conductor perdió el dominio del camión tras el impacto y cayó sobre la rotonda.
El hombre, de 40 años, se encuentra politraumatizado. Todavía no se autorizó la realización de su espirometría, según informó Caminera.
La rotonda ubicada debajo del puente está cortada a la circulación mientras el personal policial trabaja en la zona.
Siniestro de tránsito fatal en rutas de Canelones: una mujer murió tras choque entre dos autos
Una mujer murió el pasado miércoles tras un siniestro de tránsito fatal ocurrido en las rutas 11 y 85 del departamento de Canelones.
Según informó Policía Caminera en su momento, sobre las 13:15 horas un auto que circulaba por ruta 11 de oeste a este impactó contra otro vehículo que lo hacía por la ruta 86 e intentaba cruzar ruta 11 de sur a norte.
La conductora de este último vehículo falleció en el lugar a raíz de las lesiones recibidas. La víctima tenía 69 años. Por otro lado, un hombre de 40 años, que viajaba en el otro auto, resultó politraumatizado grave y fue trasladado a CRAMI de la ciudad de Las Piedras.
¿Encontraste un error?