Camión cargado de frutas y verduras chocó en ruta 5 y cayó sobre una rotonda en Las Piedras

Un camión que transportaba frutas y verduras chocó en la mañana de este jueves en la ruta 5, obstruyendo la circulación en la zona, según informó la Policía Caminera a través de un comunicado.

El vehículo circulaba en dirección al norte por la ruta 5 cuando, al pasar sobre el puente de la ruta 48, impactó contra la baranda del mismo. El conductor perdió el dominio del camión tras el impacto y cayó sobre la rotonda.

Siniestro en Las Piedras, Canelones. Foto: Policía Caminera.

El hombre, de 40 años, se encuentra politraumatizado. Todavía no se autorizó la realización de su espirometría, según informó Caminera.

La rotonda ubicada debajo del puente está cortada a la circulación mientras el personal policial trabaja en la zona.

Siniestro de tránsito fatal en rutas de Canelones: una mujer murió tras choque entre dos autos

Una mujer murió el pasado miércoles tras un siniestro de tránsito fatal ocurrido en las rutas 11 y 85 del departamento de Canelones.

Según informó Policía Caminera en su momento, sobre las 13:15 horas un auto que circulaba por ruta 11 de oeste a este impactó contra otro vehículo que lo hacía por la ruta 86 e intentaba cruzar ruta 11 de sur a norte.

La conductora de este último vehículo falleció en el lugar a raíz de las lesiones recibidas. La víctima tenía 69 años. Por otro lado, un hombre de 40 años, que viajaba en el otro auto, resultó politraumatizado grave y fue trasladado a CRAMI de la ciudad de Las Piedras.