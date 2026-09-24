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El País Información Policiales

Tres lesionados, entre ellos un menor, luego de grave siniestro en Estación Floresta

El accidente tuvo lugar este jueves cerca del mediodía en la ruta 35, a la altura de la calle Río Negro, cerca de Estación Floresta. La ruta se encuentra totalmente obstruida.

El País
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24/09/2026, 15:00
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Siniestro de tránsito en La Floresta.
Siniestro de tránsito en La Floresta.
Foto: Policía Caminera.

Dos adultos y una persona menor de edad sufrieron lesiones tras un accidente de tránsito en La Floresta, departamento de Canelones, informó Policía Caminera.

El accidente se registró cerca de las 12:15 de este jueves en la ruta 25 y calle Río Negro, cerca de Estación Floresta. Una camioneta circulaba de norte a sur cuando, por razones que se investigan, impactó con un camión que circulaba en sentido contrario y buscaba girar hacia la izquierda.

Siniestro de tránsito en La Floresta.
Siniestro de tránsito en La Floresta.
Foto: Policía Caminera.

Policía Caminera trabaja en el lugar. Por el momento, la ruta está totalmente obstruida y el tránsito está siendo desviado por dentro de Estación Floresta. La información acerca del caso es preliminar y se espera que se amplíe a medida que avance el trabajo policial.

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