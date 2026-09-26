Siniestro fatal en Rocha: un adolescente de 16 años murió tras ser embestido cuando circulaba en bicicleta

Un adolescente de 16 años murió en la madrugada de este sábado al ser embestido por una camioneta mientras circulaba en bicicleta por ruta 15, en el departamento de Rocha.

Según informó la Policía Caminera, el siniestro fatal ocurrió sobre las 2:45 horas, en el km 8 de ruta 15. Por causas que se investigan, una camioneta que circulaba de norte a sur embistió al ciclista que circulaba en el mismo sentido.

El adolescente embestido circulaba con otro joven, de 15 años, quien también se desplazaba en bicicleta. Este adolescente fue trasladado a un centro médico de la zona, sin lesiones visibles, pero en estado de shock.

La camioneta era conducida por un hombre de 34 años que resultó ileso. La espirometría dio resultado negativo de alcohol en sangre.

Fiscalía trabaja en la investigación.

Camión volcó en Paysandú y quedó colgando de un puente

Un hombre de nacionalidad paraguaya resultó lesionado tras un accidente tránsito en la ruta 3, a la altura del kilómetro 351, en el departamento de Paysandú . Según informó la Policía Caminera, el siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes.

Un camión tractor, que llevaba un semirremolque con contenedor, viajaba de sur a norte llevando insumos de informática. Por causas que todavía se investigan, su conductor perdió el dominio del vehículo, despistó contra la baranda del puente y quedó colgando.

Siniestro de tránsito en Paysandú. Foto: Policía Caminera.

Al conductor, un hombre de 33 años, se le practicó una espirometría que resultó negativa. La víctima fue trasladada al Hospital de Paysandú con diagnóstico de "politraumatizado".

De acuerdo a lo señalado por Caminera, el tractor y el semirremolque son también de Paraguay.