Policía investiga como "muerte dudosa" el caso de un hombre encontrado sin vida en La Unión

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga como “muerte dudosa” el caso de un adulto mayor encontrado sin vida en la zona de Pernas y Avellaneda en el barrio La Unión, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales.

Según la información primaria, el cuerpo fue encontrado por vecinos del lugar que llamaron al 911. Al llegar efectivos policiales de la Seccional 13ª, constataron que el hombre no presentaba signos vitales.

No obstante, y mientras se aguardaba la llegada de personal médico, se realizaron maniobras de reanimación que no tuvieron éxito.

La Policía Científica revela la escena, al mismo tiempo que se toman declaraciones a testigos y se analizan las imágenes de cámaras de videovigilancia por disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 8º Turno.

Policía investiga como “muerte dudosa” un adulto mayor encontrado sin vida en La Unión. Imagen: Telenoche (Canal 4)

El Instituto Técnico Forense (ITF) también hará una autopsia al cuerpo para determinar con mayor seguridad las circunstancias del fallecimiento.

Segunda muerte dudosa del viernes

En la mañana de este viernes, la Policía de Montevideo también encontró el cuerpo de un hombre en situación de calle junto a un carro de comidas ubicado entre Avenida Uruguay y Paraguay, en el barrio Centro, confirmó El País con fuentes policiales.

La víctima tenía varios golpes, entre ellos uno con abundante sangrado en la cabeza. La policía investiga el caso como "muerte dudosa", apuntó en tanto el Ministerio del Interior.