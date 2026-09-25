Hallaron muerto a un hombre en situación de calle en el Centro: lo encontraron junto a un carro de comidas

Un hombre en situación de calle fue hallado muerto en la mañana de este viernes en el Centro de Montevideo, confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo. Al momento se investiga como "muerte dudosa", apuntó en tanto el Ministerio del Interior.

Según información primaria, el hombre fue hallado sin vida junto a un carro de comidas ubicado entre avenida Uruguay y Paraguay.

La víctima, que estaba en situación de calle, tenía varios golpes, entre ellos uno con abundante sangrado en la cabeza.

Vecinos de la zona dijeron a Telemundo (Canal 12) que el hombre trabajaba como cuidacoches y siempre dormía junto a un carro de comidas.

Policía Científica trabajando en carro de comidas en el Centro de Montevideo; hombre murió en el lugar Foto: Leonardo Mainé

Policía Científica y el Departamento de Homicidios trabajan en el lugar. La Fiscalía especializada fue puesta a cargo de la investigación.