Homicidio en Parque Batlle: asesinaron a un hombre de 32 años y un amigo suyo se fue de la escena en un taxi

La Policía investiga un homicidio en Mac Eachen y Capitán Videla, en Parque Batlle durante la madrugada de este jueves. La víctima era un hombre de 32 años que tenía cinco antecedentes penales y hasta ahora no se sabe quién lo mató, aunque en la escena del crimen había un amigo de la víctima que dio su versión de los hechos.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo indicaron a El País que este testigo declaró luego de ser detenido en Malvín Norte, a donde llegó en un taxi que paró tras el crimen.

Según dijo, ambos iban en un auto, detuvieron la marcha y fue entonces cuando se aproximó un hombre que efectuó un disparo y mató a la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo junto al auto. Del presunto asesino no se sabe nada aún.

Siempre en la versión de este amigo de la víctima, tras el crimen salió corriendo y pidió un taxi. Mediante las cámaras de videovigilancia la Policía comprobaron esta situación y con GPS lograron localizar el vehículo y entrevistar al conductor. Este contó dónde dejó al pasajero, que finalmente fue ubicado en Iguá y pasaje 124, en Malvín Norte; fue trasladado a la base de Investigaciones.

Las circunstancias del crimen aún están bajo investigación y se deberá corroborar que lo que declaró el testigo sea cierto. Ahora el caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, que cuenta con el apoyo de Policía Científica y el departamento de Homicidios de la Policía.