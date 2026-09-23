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El País Información Judiciales

Condenaron a un policía de Colonia a dos años y ocho meses de cárcel por abusar sexualmente de su pareja

Se tomó testimonio tanto a ella como a testigos, además de pericias médicas, forenses y psiquiátricas. También se relevaron cámaras de vigilancia y mensajes enviados por el hombre a la víctima.

El País
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23/09/2026, 19:59
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Hombre esposado
Hombre esposado.
Foto: Canva

La Policía de Colonia y la Fiscalía departamental informaron este miércoles sobre la condena de un funcionario policial de 24 años, de iniciales D.N.M, por un delito de abuso sexual especialmente agravado contra su pareja.

La investigación señala que ambos vivían junto a otros familiares en una casa de la ciudad de Colonia. Durante la mañana del pasado viernes, cuando estaban solos, el hombre agarró a la mujer de los brazos y la llevó hasta uno de los dormitorios.

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“Allí, pese a los pedidos de que la soltara, le realizó tocamientos y la sometió a actos de naturaleza sexual”, reconstruyó la Fiscalía. Luego el abusador tomó un arma y amenazó con quitarse la vida.

Finalmente el hombre se fue de la vivienda en moto, pero efectivos policiales lo interceptaron en su huída. La detención tardó unas tres horas, hasta que “depuso” su intención suicida. En cuanto a la víctima, salió de la casa en busca de ayuda y fue asistida por vecinos.

Jefatura de Policía de Colonia.
Jefatura de Policía de Colonia.
Foto: El País.

La condena

Tras el hecho, se tomó testimonio tanto a ella como a testigos, además de pericias médicas, forenses y psiquiátricas. También se relevaron cámaras de videovigilancia y mensajes de texto enviados por el hombre a la víctima, además de otras actuaciones de la Policía Científica.

Finalmente la Justicia lo condenó por sus actos a la pena de dos años y ocho meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo. El victimario también perdió la patria potestad de sus hijo/s y fue inhabilitado por diez años para el ejercicio de funciones públicas o privadas en la educación y la salud.

También el condenado deberá aportar una reparación patrimonial para la víctima equivalente a doce ingresos mensuales o doce salarios mínimos. Una vez recupere la libertad, no podrá comunicarse o acercarse a su ex pareja por 180 días. Fue incluido además en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

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