Hombre baleó, ató y prendió fuego a una mujer en Maldonado: fue condenado a 30 años de cárcel

Un hombre fue condenado a 30 años de cárcel luego de asesinar a una mujer en enero de 2024 en la zona de Maldonado Nuevo, según informó Fiscalía a través de un comunicado.

De acuerdo a la investigación que llevó adelante la Fiscalía Letrada Departamental de Primer Turno, el ahora condenado disparó dos veces contra la víctima: una en la cabeza y otra en pecho. Ambos estaban discutiendo en una vivienda que funcionaba como boca de venta de drogas.

Fachada de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Estefanía Leal

La mujer, que no falleció a raíz de los disparos, fue inmovilizada con una cadena y dejada en la vivienda. El atacante volvió luego a la casa e inició un incendio. Según detalla la sentencia, la víctima se encontraba con vida al momento de comenzar el fuego y terminó falleciendo como consecuencia del incendio.

"La pericia médico-forense determinó, entre otros elementos, la existencia de lesiones compatibles con disparos de arma de fuego y la presencia de hollín en las vías respiratorias, lo que permitió establecer que la víctima se encontraba con vida al iniciarse el incendio", señaló Fiscalía.

La investigación de Bomberos determinó, por su parte, que el incendio tuvo un origen humano y descartó que se tratara de un hecho accidental. También se analizaron los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona, que permitieron reconstruir los desplazamientos de las personas involucradas y los horarios próximos al inicio del incendio.

El atacante fue condenado como autor de un homicidio muy especialmente agravado por haberse cometido por medio de un incendio, y también se le computó como agravante genérica la reincidencia. Finalmente, fue condenado a 30 años de cárcel.